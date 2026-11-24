Компания Uber совместно с партнерами Nuro и Lucid приступает к испытаниям электрических внедорожников Lucid Gravity без присутствия водителя-оператора в салоне после почти года тестов с участием водителей-страховщиками в районе залива Сан-Франциско и Хьюстона.

Новый этап испытаний охватит четыре калифорнийских города — Пало-Альто, Маунтин-Вью, Лос-Альтос и Саннивейл, а коммерческий запуск сервиса беспилотных такси запланирован на первый квартал 2027 года вместо анонсированного ранее 2026-го.

В ближайшие недели Lucid начнёт производство первых автомобилей для коммерческого парка, оснащённых камерами, лидарами, радарами и салонными дисплеями для отслеживания маршрута и дорожной обстановки, тогда как Uber будет отвечать за дистанционное сопровождение и мониторинг поездок. На американском рынке полностью беспилотные перевозки без оператора в салоне пока осуществляют только Zoox от Amazon и главный конкурент проекта Waymo, который недавно был вынужден убрать свои роботакси со всех скоростных автомагистралей США по предписанию калифорнийских регуляторов из соображений безопасности.

Источник: публикация агентства Bloomberg.

Uber начал в США пилотное тестирование опции Recorded Rides для заказа поездок с включенной функцией Record My Ride. Фронтальная камера смартфона водителя будет записывать всю поездку. Опция будет отображаться в приложении как Recorded Rides. Пилотный проект стартовал в Балтиморе, Роли, Индианаполисе и Сент-Луисе.

Uber начал ограниченное тестирование сервиса Uber Kids для детей в возрасте от 10 до 12 лет в США.

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