Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о твердой поддержке членства Польши в G20 во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Буэнос-Айресе, Аргентина. Об этом после переговоров сообщил глава польского Бюро международной политики Марцин Пшидач, передает RMF24.

Переговоры в Буэнос-Айресе

Встреча состоялась на второй день официального визита Навроцкого в Аргентину. По словам Пшидача, президенты также обсудили торговое и экономическое сотрудничество. Он выразил уверенность, что результатом переговоров станет активизация экономических отношений между Польшей и Аргентиной.

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Накануне Навроцкий встретился с польской общиной в Буэнос-Айресе и вручил награды деятелям, способствовавшим польско-аргентинским связям и популяризации Польши в Аргентине.

Разговоры на саммите G20

Пшидач также сообщил, что президенты договорились продолжить переговоры во время декабрьского саммита G20 в Майами. По его словам, для присоединения Польши к группе необходимо достичь единогласия, а поддержка Аргентины стала еще одной декларацией в пользу присутствия Польши в G20.

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