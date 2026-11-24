Prezydent Argentyny Javier Milei zadeklarował zdecydowane poparcie dla członkostwa Polski w G20 podczas spotkania z prezydentem Polski Karolem Nawrockim w Buenos Aires w Argentynie. Po rozmowach poinformował o tym szef polskiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, podaje RMF24.

Rozmowy w Buenos Aires

Spotkanie odbyło się drugiego dnia oficjalnej wizyty Nawrockiego w Argentynie. Według Przydacza prezydenci rozmawiali również o współpracy handlowej i gospodarczej. Wyraził on przekonanie, że rezultatem rozmów będzie intensyfikacja relacji gospodarczych między Polską a Argentyną.

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Dzień wcześniej Nawrocki spotkał się z polską społecznością w Buenos Aires i wręczył odznaczenia osobom, które przyczyniły się do rozwoju relacji polsko-argentyńskich oraz promocji Polski w Argentynie.

Rozmowy na szczycie G20

Przydacz poinformował również, że prezydenci uzgodnili kontynuowanie rozmów podczas grudniowego szczytu G20 w Miami. Jak zaznaczył, do przystąpienia Polski do grupy konieczne jest osiągnięcie jednomyślności, a poparcie Argentyny stało się kolejną deklaracją na rzecz obecności Polski w G20.

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