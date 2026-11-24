В США временный поверенный в делах Польши в Вашингтоне Богдан Клих официально проинформировал Совет национальной безопасности США о нарушении польского воздушного пространства российскими ракетами и их падении на территории Польши. Об этом сообщает RMF24.

Встреча в Вашингтоне

Во время встречи также обсуждалась возможность постоянного размещения американских войск в Польше. По информации корреспондента RMF FM в США, продолжается ряд встреч и переговоров с представителями Соединённых Штатов на разных уровнях по поводу российских провокаций.

В пятницу аналогичную информацию об инциденте чиновникам Пентагона и Государственного департамента США передал заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

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Ракеты Х-101 и дрон

По данным RMF24, в пятницу три российские крылатые ракеты Х-101 вошли в воздушное пространство Польши и упали на её территории. Инцидент произошёл во время военных учений так называемой Коалиции желающих в Польше.

В понедельник польское воздушное пространство также нарушил дрон, который после пересечения границы развернулся. В ответ на пятничное нарушение НАТО предоставило Польше один самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry AWACS.

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