У США тимчасовий повірений у справах Польщі у Вашингтоні Богдан Кліх офіційно поінформував Раду національної безпеки США про порушення польського повітряного простору російськими ракетами та їхнє падіння на території Польщі. Про це повідомляє RMF24.

Зустріч у Вашингтоні

Під час зустрічі також обговорювали можливість постійного розміщення американських військ у Польщі. За інформацією кореспондента RMF FM у США, триває низка зустрічей і переговорів із представниками Сполучених Штатів на різних рівнях щодо російських провокацій.

У п’ятницю подібну інформацію про інцидент посадовцям Пентагону та Державного департаменту США передав заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ракети Х-101 і дрон

За даними RMF24, у п’ятницю три російські крилаті ракети Х-101 увійшли в повітряний простір Польщі та впали на її території. Інцидент стався під час військових навчань так званої Коаліції охочих у Польщі.

У понеділок польський повітряний простір також порушив дрон, який після перетину кордону розвернувся. У відповідь на п’ятничне порушення НАТО надало Польщі один літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Boeing E-3 Sentry AWACS.

Читай нас у