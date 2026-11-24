W USA chargé d’affaires Polski w Waszyngtonie Bogdan Klich oficjalnie poinformował Radę Bezpieczeństwa Narodowego USA o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety oraz o ich upadku na terytorium Polski. informuje RMF24.

Spotkanie w Waszyngtonie

Podczas spotkania omawiano również możliwość stałego rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce. Według korespondenta RMF FM w USA trwa seria spotkań i negocjacji z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych na różnych szczeblach w sprawie rosyjskich prowokacji.

W piątek podobne informacje o incydencie przekazał urzędnikom Pentagonu i Departamentu Stanu USA wiceminister obrony narodowej Polski Cezary Tomczyk.

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Rakiety Ch-101 i dron

Według RMF24 w piątek trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101 weszły w polską przestrzeń powietrzną i spadły na jej terytorium. Incydent miał miejsce podczas ćwiczeń wojskowych tak zwanej Koalicji Chętnych w Polsce.

W poniedziałek polską przestrzeń powietrzną naruszył również dron, który po przekroczeniu granicy zawrócił. W odpowiedzi na piątkowe naruszenie NATO przekazało Polsce jeden samolot wczesnego ostrzegania i kontroli Boeing E-3 Sentry AWACS.

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