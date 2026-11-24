25 ноября Китай планирует запустить к своей космической станции «Тяньгун» корабль «Шэньчжоу-24». Впервые в истории китайской пилотируемой космической программы в состав экипажа войдет иностранный астронавт — гражданин Пакистана Мухаммад Зишань Али. Он проведёт на орбите около недели, а тем временем один из китайских астронавтов останется на станции ещё на полгода, чтобы завершить годичный эксперимент по пребыванию человека в космосе.

По информации Управления программы пилотируемых космических полётов Китая (CMSA), старт ракеты-носителя с кораблём «Шэньчжоу-24» запланирован на 8:18 утра по пекинскому времени. По киевскому времени это будет 2:18 ночи 25 ноября.

Ракету запустят с космодрома Цзюцюань, расположенного в пустыне Гоби на северо-западе Китая. Перед стартом представители космической программы представили состав экипажа и рассказали о задачах предстоящей миссии.

Кто полетит на станцию «Тяньгун»

Экипаж «Шэньчжоу-24» будет состоять из трёх астронавтов. Командиром назначен Тан Хунбо, который уже дважды летал в космос. Вместе с ним полетит У И — для него это будет первый космический полёт. Третьим участником станет пакистанец Мухаммад Зишань Али. Он войдёт в историю как первый иностранный астронавт, посетивший китайскую орбитальную станцию «Тяньгун». Али будет работать специалистом по полезной нагрузке, то есть будет отвечать прежде всего за научные эксперименты и оборудование для их проведения.

Его участие стало возможным благодаря сотрудничеству Китая и Пакистана в космической отрасли. Для обеих стран это первый совместный полёт в рамках китайской пилотируемой космической программы. Для Тан Хунбо предстоящая миссия также станет особенной. Он уже участвовал в полётах «Шэньчжоу-12» и «Шэньчжоу-17». После нового старта он станет первым китайским астронавтом, побывавшим на станции «Тяньгун» трижды.

Сколько времени иностранный астронавт проведёт в космосе

В отличие от китайских членов экипажа, которые будут работать на станции в ходе плановой ротации, Мухаммад Зишань Али отправится в краткосрочную миссию. По предварительному плану, он пробудет на орбите около недели. За это время пакистанский астронавт присоединится к работе экипажа и проведет научные эксперименты в рамках совместной программы двух стран. После завершения задач он вернется на Землю на борту корабля «Шэньчжоу-23».

Вместе с ним домой отправятся два астронавта предыдущей миссии — Чжан Чжиюань и Ли Цзяин. Они находятся на станции в рамках предыдущей ротации экипажа. В то же время третий участник предыдущей миссии, Чжу Янчжу, останется на «Тяньгун». Он уже провел на орбите около шести месяцев и должен пробыть там еще столько же. Таким образом, астронавт завершит эксперимент по годичному пребыванию человека в космосе.

Зачем Китаю годовая миссия на орбите

По словам представителя CMSA Чжан Цзиньбо, длительное пребывание Чжу Янчжу на станции поможет лучше понять, как организм человека реагирует на жизнь в космосе в течение года. В ходе такого эксперимента исследователи смогут оценить влияние длительной невесомости на здоровье и физическое состояние астронавта. Также они проведут испытания технологий, которые могут понадобиться для будущих длительных полётов.

Эти исследования важны для планирования миссий за пределы околоземной орбиты. Чем дольше человек находится в космосе, тем больше возникает вопросов относительно его здоровья, питания, физической активности и безопасности. Полученные результаты должны помочь подготовиться к более сложным экспедициям в будущем.

Какие исследования проведут в ходе миссии «Шэньчжоу-24»

Помимо ротации экипажа, астронавтов ждет насыщенная научная программа. По информации китайского космического агентства, в ходе миссии планируется провести около 90 научных экспериментов и технологических испытаний. Исследования будут охватывать несколько направлений:

Наука о жизни в космосе. Учёные будут изучать процессы, происходящие с живыми организмами в условиях космического полёта.

Космическое материаловедение. Будут исследовать свойства материалов и то, как они ведут себя в условиях невесомости.

Физика жидкостей и горения. Эксперименты помогут понять, как эти процессы протекают в отсутствие привычной земной силы тяжести.

Фундаментальная физика. Учёные будут проверять физические явления и закономерности в условиях космоса.

Космическая медицина. Исследования будут касаться здоровья человека и влияния длительного пребывания на орбите.

Новые космические технологии. Специалисты будут тестировать оборудование и решения, которые могут понадобиться для следующих миссий.

Особое внимание будет уделено экспериментам в рамках сотрудничества Китая и Пакистана. Али, в частности, будет отвечать за работу с научными образцами и оборудованием на борту станции.

Миссия «Шэньчжоу-24» должна стать важным этапом не только для китайской космической программы, но и для международного сотрудничества в космосе. Впервые к работе на китайской орбитальной станции присоединится иностранный астронавт, а параллельно Китай продолжит исследования, необходимые для длительных полетов человека за пределы Земли. О подготовке к запуску сообщило центральное телевидение Китая CCTV.

В Китае пакистанский астронавт Мухаммад Зишан Али войдет в состав экипажа миссии «Шэньчжоу-24», которая должна отправиться на орбитальную станцию «Тяньгун». Он должен стать первым иностранным астронавтом на китайской станции и участником первого совместного полёта китайских и зарубежных астронавтов в рамках программы пилотируемой космонавтики КНР.

На китайской космической станции «Тяньгун» исследователи охладили облако из 20 тысяч атомов рубидия до температуры 10 пикокельвинов — почти до абсолютного нуля. Это самая низкая температура, которой удалось достичь для атомов, сообщает Live Science.

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