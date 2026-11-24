Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy, jego żona Carla Bruni oraz dziewięć innych osób staną przed sądem pod zarzutem zorganizowania przekupstwa świadka w sprawie dotyczącej domniemanego finansowania kampanii prezydenckiej w 2007 roku przez reżim Muammara Kaddafiego.

W dniu 24 listopada sędziowie śledczy podjęli decyzję o przekazaniu sprawy dotyczącej 11 oskarżonych do sądu po pięciu latach śledztwa. Proces wstępnie zaplanowano na koniec 2027 roku.

Według wersji śledczych w 2020 roku oskarżeni zorganizowali operację „Uratuj Sarko”, aby zmusić biznesmena Ziyada Takieddina do wycofania zeznań przeciwko Sarkozy'emu. W zamian rzekomo obiecano mu kilka milionów euro.

Takieddin oświadczył wcześniej, że przekazywał Sarkozy'emu pieniądze od reżimu Kaddafiego na sfinansowanie kampanii wyborczej. W listopadzie 2020 roku publicznie wycofał swoje zarzuty, ale już w styczniu 2021 roku ponownie je potwierdził podczas przesłuchania. Biznesmen zmarł w 2025 roku.

Sarkozy jest podejrzany o zmowę przestępczą w celu popełnienia oszustwa zorganizowanego oraz o ukrywanie przestępstwa związanego z przekupstwem świadka. W przypadku wyroku skazującego grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywna w wysokości 150 tysięcy euro. Były prezydent zaprzecza swojemu udziałowi w sprawie.

Źródło: Le Monde

Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy uzyskał warunkowe przedterminowe zwolnienie w sprawie dotyczącej przekroczenia limitów wydatków na kampanię prezydencką w 2012 roku.

Przypomnijmy, że w Paryżu sąd rozpoczął rozpatrywanie apelacji Sarkozy'ego w sprawie libijskich pieniędzy.

Przypomnijmy, że były prezydent Francji Sarkozy może ponownie trafić do więzienia.

Zwolniony były prezydent Francji Sarkozy utrzymuje, że jest niewinny, i przygotowuje apelację.

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