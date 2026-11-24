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Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, його дружина Карла Бруні та ще дев’ять осіб постануть перед судом за підозрою в організації підкупу свідка у справі про ймовірне фінансування президентської кампанії 2007 року режимом Муаммара Каддафі.

Слідчі судді 24 листопада ухвалили рішення передати справу 11 фігурантів до суду після п’яти років розслідування. Процес попередньо запланований на кінець 2027 року.

За версією слідства, у 2020 році фігуранти організували операцію «Врятувати Сарко», щоб змусити бізнесмена Зіяда Такієддіна відмовитися від свідчень проти Саркозі. За це йому нібито обіцяли кілька мільйонів євро.

Такієддін раніше заявляв, що передавав Саркозі гроші від режиму Каддафі на фінансування виборчої кампанії. У листопаді 2020 року він відкликав свої звинувачення публічно, але вже у січні 2021-го знову підтвердив їх під час допиту. Бізнесмен помер у 2025 році.

Саркозі підозрюють у злочинній змові з метою організованого шахрайства та приховуванні злочину, пов’язаного з підкупом свідка. У разі обвинувального вироку йому загрожує до 10 років ув’язнення та штраф у 150 тисяч євро. Колишній президент заперечує свою причетність.

Джерело: Le Monde

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі отримав умовно-дострокове звільнення у справі про перевищення витрат на президентську кампанію 2012 року.

Нагадаємо, що У Парижі суд розпочав розгляд апеляції Саркозі у справі про лівійські гроші.

Нагадаємо, що Колишній президент Франції Саркозі знову може потрапити до в'язниці.

Звільнений експрезидент Франції Саркозі наполягає на невинуватості та готує апеляцію.

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