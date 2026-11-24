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9 листопада близько 140 літаків поблизу узбережжя Великої Британії втратили сигнал GPS. Серед постраждалих рейсів були літаки British Airways, Ryanair та EasyJet.

За даними ЗМІ, джерело перешкод відстежили приблизно за 190 миль від британського узбережжя, де в той момент перебував російський військовий корабель у Північному морі.

Серед постраждалих — рейси Ryanair з Единбурга до Рима, EasyJet з Манчестера до Єгипту та British Airways з Лондона до Стокгольма. Останній, за повідомленнями, залишався без GPS близько 20 хвилин.

Глушіння GPS відбувається через потужні радіосигнали, які перешкоджають супутниковій системі визначати місцезнаходження та час. Пілоти зазвичай можуть перейти на альтернативні навігаційні системи, однак такі перешкоди становлять дедалі більшу загрозу авіації.

Водночас причетність Росії офіційно не підтверджена. Колишній британський офіцер військово-морської розвідки Джеймс Дроксфорд припустив, що за атакою може стояти російський корабель.

Джерело: The Sun

Над Нідерландами, Бельгією, східною Англією та північно-західною Німеччиною ввечері 9 листопада 2026 року зафіксували перешкоди супутникової навігації.

Фінська авіакомпанія Finnair адаптувала підготовку пілотів через регулярні перешкоди в роботі GPS у Балтійському регіоні. Компанія також змінила частину операційних процесів, щоб врахувати такі умови під час польотів.

Російська Федерація суттєво наростила технічні можливості для втручання в роботу системи GPS-навігації з території Калінінградської області.

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