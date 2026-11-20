11月19日，摩尔多瓦议会批准了与乌克兰签署的军事技术合作协议。该文件特别规定了双方将共同研发用于探测无人机和保护领空的技术。

共有56名议员投票支持该协议。国防部和PAS党代表认为，“摩尔多瓦需要乌克兰在对抗无人机方面的经验”。 相反，社会主义者和共产党人则要求提供额外的安全保障，并“维护国家中立地位”。

国防部国务秘书根纳季·科佐卡鲁在议会讲台上解释道：“乌克兰的经验是独一无二的，新协议将使双方能在先前协议未涉及的领域开展合作。”

“我们实际上正在目睹战争形态的彻底转变。我们所面对的无人机正是这些变化的一部分。 乌克兰在这方面的经验是独一无二的，而新协议正是为此而设，因为之前的协议涉及的是完全不同的问题——如果从军事学说的角度来看，那属于过去的一个阶段，”科佐卡鲁表示。

他以乌克兰用于探测低空飞行且无法被雷达捕捉的无人机的声学系统为例。他表示，“摩尔多瓦也应发展此类技术”。

“在当前形势下，除了乌克兰，没有人能分享这样的经验。遗憾的是，我们没有F-16战机，”科佐卡鲁说道。

“替代方案”党议员、前总理伊昂·基库强调，该协议并不涉及在摩尔多瓦维修乌克兰军事装备。

“重要的是，大家都要明白：乌克兰的坦克不会被运到贝尔茨、马尔库莱什蒂或其他任何地方进行维修，”基库说道。

社会主义党议员马尔切尔·切努舍表示，他支持与乌克兰的合作以及军队现代化，但坚持要求在批准该协议的法律中增加额外保障条款。 具体而言，他提议将合作范围限定于非致命性装备的供应，并规定摩尔多瓦有权“若该协议威胁到国家安全或中立地位，则可立即单方面终止协议”。

“没有人否认与乌克兰合作的权利、军队现代化或捍卫我国领空的必要性。 中立并不意味着孤立。但正因为涉及国家安全，我们必须摒弃政治口号，冷静评估该协议。我们不能盲目地对安全领域的文件投赞成票，”切努舍表示。

与此同时，来自PAS党的议会国家安全与国防委员会主席莉莉安·卡普驳斥了反对派的批评。 他指责同僚们“将一项旨在加强国防的提案变成了宣传工具”，并提醒道，正是俄罗斯对乌克兰发动了战争。

“你们那位来自东方的‘朋友’——正是他发动了对乌克兰的侵略——已成为促使世界各国寻求方法来抵御这些疯子的催化剂。 如今，所有人都试图寻找防御方案——即使是距离这些疯子数万公里之遥的国家也是如此。目前，除了乌克兰之外，没有任何国家拥有像它（乌克兰——编者注）那样对抗无人机的经验，”卡普补充道。

NewsMaker对此进行了报道。

需要提醒的是，摩尔多瓦曾暂时关闭了与乌克兰接壤的六个边境口岸。

摩尔多瓦可能在加入欧盟的道路上领先于乌克兰——欧盟委员玛尔塔·科斯表示。

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