W Polsce prezydent Karol Nawrocki, na wniosek premiera Donalda Tuska, powołał ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera. Jak informuje RMF24, Domański został czwartym wicepremierem w rządzie Tuska.

Powołanie na wniosek premiera

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker przed ceremonią nazwał zmiany kadrowe techniczną procedurą. Oświadczył również, że prezydent nie powołałby Domańskiego na to stanowisko, gdyby decyzja zależała wyłącznie od niego. Według Szefernakera odpowiedzialność za nominację ponosi premier, który zwrócił się do prezydenta z wnioskiem o zmianę składu Rady Ministrów.

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Zmiana w ministerstwie funduszy

Nawrocki powołał również Agnieszkę Bartol na ministrę funduszy i polityki regionalnej. Zastąpiła ona na stanowisku Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, którą prezydent jednocześnie odwołał ze stanowiska.

W październiku Tusk ogłosił zamiar zaproponowania kandydatury Bartol, która wcześniej była stałą przedstawicielką Polski przy Unii Europejskiej. Stało się to po tym, jak Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o swoim odejściu z rządu.

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