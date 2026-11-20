在民间历法中，11月20日与关于福祉和家庭温馨的迷信习俗相关联。特别是，在某本乌克兰民间习俗历中提到，这一天最好做一道鱼菜。 人们认为，这能为家庭带来好运和富足。这纯粹是一种民间信仰，而非教会要求或官方传统。

与这一日期相关的还有更古老的与捕鱼相关的习俗。 在民间历法中，11月20日被称为费多特日，也是结冰期的开始。我们的祖先会根据天气和水域状况来判断：如果河流和湖泊开始结冰，渔民们就会为冬季捕鱼做准备。 在某些地区，人们正是在这一时期开始进行首次冬季垂钓。渔获对家庭经济至关重要，因为鱼不仅可以立即烹饪，还可以腌制、风干或熏制，以备寒冷月份之需。

不过，不应将关于鱼类菜肴的迷信视为所有乌克兰人都遵循的铁律。民间习俗因地区、当地传统和教会历法而异。 有些地区特别重视捕鱼，有些地区则更注重家务和过冬准备。而烹饪鱼类以求好运这一想法本身，正是让家人围坐餐桌、重温烹饪传统的美好契机。

鱼类菜肴的起源

鱼类作为一道菜肴，并没有单一的起源国。早在远古时代，世界各地的人们——尤其是那些靠近海洋、河流和湖泊的地方——就开始捕捞和烹饪鱼类了。 对于沿海聚居地而言，鱼类是主要的食物来源之一；而对于河谷居民来说，则是日常饮食的重要组成部分。人们将鱼用明火煎烤、烘烤、用大锅煮、晒干或腌制。

关于食用鱼类的最早书面记载之一源自近东的古代文明。在古埃及，人们在尼罗河中捕鱼，既可鲜食，也可通过晒干、腌制和熏制等方式保存。 在炎热的气候条件下，这种保存方式尤为重要，因为新鲜捕获的鱼很快就会变质。美索不达米亚人也掌握了鱼类的晒干和腌制方法。研究人员在该地区古老的烹饪传统中发现了关于鱼类食品和鱼酱的记载。

在地中海地区，鱼类已成为希腊人和罗马人饮食的重要组成部分。人们将鱼烘烤、用香料炖煮、油炸，并搭配各种酱汁食用。 人们尤其珍视海鱼，而腌渍和盐渍工艺则使得渔获能够长距离运输。 在罗马料理中，发酵鱼酱也很受欢迎，常被用作许多菜肴的调味料。部分此类烹饪传统至今仍在地中海地区得以保留。

亚洲形成了独特的鱼类烹饪方式。在日本，人们开始将鱼与米饭、醋及其他配料搭配，这后来成为了各种寿司的基础。 在中国，用姜、酱油和葱蒸制的鱼类菜肴广为流行。 在东南亚国家，鱼类常与椰奶、辛辣香料、青柠和香草一同烹制。 因此，如今的鱼类菜肴已不仅仅是一种烹饪传统，而是一个由各国历经数百年逐渐形成的庞大食谱世界。

乌克兰菜中的鱼

在乌克兰，鱼类料理同样拥有悠久的历史。在第聂伯河、德尼斯特河、多瑙河、南布格河及其他河流和湖泊附近的村庄，以及黑海和亚速海沿岸地区，人们都会烹制鱼类。 不同地区通常选用最易获取的鱼类。餐桌上常见鲤鱼、鲫鱼、梭鱼、鲶鱼、鲫鲤、梭鲈、鲈鱼等河鱼和海鱼。

乌克兰最著名的鱼类菜肴之一是尤什卡（鱼汤）。它通常由几种鱼或一条大鱼熬制而成，并加入洋葱、根茎类蔬菜、香草和香料。尤什卡在哥萨克烹饪中占有特殊地位。 对哥萨克人来说，鱼是重要的食物，因为可以在河里捕捞，然后晒干、腌制，并带在路上食用。随着时间的推移，鱼汤出现了各种变体，特别是加入谷物和蔬菜的浓稠汤品。

烤鱼同样广受欢迎。鲤鱼或鳑鲏常被放入烤炉中，佐以酸奶油、洋葱和香料烹制。鱼肉还会被填入蘑菇、荞麦或其他馅料。 在某些地区，人们会制作鱼馅饼——一种以鱼肉为馅的馅饼，既可作为日常食品，也可作为节日佳肴。鱼类被油炸、炖煮、晒干和熏制，而腌制的渔获则被保存起来以备冬季食用。

鱼类菜肴在斋戒食谱中也占据重要地位。斋戒期间，当信徒们戒食肉类及某些其他食物时，鱼类在特定日子仍被视为允许食用的食物。因此，鱼类常被用于家庭聚餐和节日宴席。 同时，菜谱也会因当地食材而异：在河鱼丰富的地区，人们更常烹制鱼汤和烤鲤鱼；而在沿海地区，则以海鱼菜肴为主。

烹饪鱼类最常使用哪些食材

并不存在通用的鱼类菜肴食谱。一切取决于鱼的种类、烹饪方式以及想要呈现的菜系风格。烤制时常选用鲤鱼、多拉多鱼、鲭鱼、鳟鱼或三文鱼。 制作汤品时，适合选用梭鲈、鲈鱼、梭鱼等风味浓郁、香气十足的鱼类。而煎制时，使用鱼柳更为方便，因为它很容易分割成适口大小的块。

烹饪鱼类时，通常会加入洋葱、大蒜、柠檬、香草、橄榄油、黄油和香料。乌克兰菜肴的特色食材包括酸奶油、胡萝卜、土豆、莳萝和月桂叶。 地中海菜系常使用番茄、橄榄、迷迭香、百里香和柠檬。在亚洲菜肴中，则常见生姜、酱油、椰奶、辣椒和青柠。 重要的是不要用香料过度调味。鱼肉通常味道相当清淡，很容易被过于辛辣或香气浓烈的调味料盖过。如果鱼很新鲜，有时只需盐、胡椒、柠檬汁和少许油就足够了。 而对于脂肪含量较高的鱼类，例如鲭鱼或三文鱼，酸味和辛辣的酱汁则非常适合。

三道鱼类菜肴食谱

本精选合集包含三种不同的做法。第一道食谱接近乌克兰家常菜，第二道将鱼与甜芒果和辣辣椒相结合，第三道则受到东南亚菜系的启发。

1. 酸奶油洋葱烤鲤鱼

烹饪时间：约50–60分钟。份量：3–4人份。

食材：

1条重约1–1.2公斤的鲤鱼；

250克酸奶油；

2个大洋葱；

2瓣大蒜；

1个柠檬；

2汤匙植物油；

1茶匙芥末酱；

盐和黑胡椒适量；

一小把莳萝。

做法：

将鲤鱼去鳞，去除鳃和内脏，彻底冲洗干净，并用纸巾擦干。在鱼身两侧划几道浅口——这样调味料能更好地渗入鱼肉。 用盐、黑胡椒和少量柠檬汁将鲤鱼揉搓均匀。静置15–20分钟。 将洋葱切成半环，大蒜切碎。用油将洋葱炒至变软，注意不要炒至表面发黑。 将酸奶油与芥末、蒜末、切碎的莳萝和少许盐混合。留出一部分酱汁待上桌时使用。 将洋葱铺在烤盘底部，上面放上鲤鱼。均匀地涂抹酸奶油酱汁。如需增添风味，可在鱼腹内放入几片柠檬和少许莳萝。 放入预热至180 °C的烤箱中烘烤约35–45分钟。具体时间取决于鱼的大小。检查熟度时请观察鱼脊部位：鱼肉应呈不透明状，且用叉子能轻松拨开。

烤好的鲤鱼肉质细嫩多汁，浸透了洋葱酸奶油酱的滋味。可搭配土豆、荞麦或蔬菜沙拉一起享用。这是一道简单的家常菜，非常适合家庭聚餐。

2. 芒果辣莎莎鱼肉塔可

烹饪时间：约30分钟。份量：4人份。

食材：

鱼肉：

500克白肉鱼柳——罗非鱼、鳕鱼或鳕鱼；

1汤匙食用油；

½茶匙甜椒粉；

½茶匙孜然粉；

盐和黑胡椒适量；

半个青柠的汁。

制作莎莎酱：

1个熟透的芒果；

½个红洋葱；

½个小辣椒；

1个青柠的汁；

一小把香菜。

佐餐：

8张小玉米或小麦玉米饼；

1个牛油果；

几片生菜叶；

原味酸奶或酸奶油。

制作方法：

将鱼片擦干，切成小块。将植物油、红椒粉、孜然、盐、黑胡椒和青柠汁混合均匀。将混合料涂抹在鱼片上，腌制10分钟。 将芒果去皮，切成小方块。加入切碎的红洋葱、辣椒和香菜。淋上青柠汁，轻轻拌匀。 将平底锅预热。用中火煎鱼，每面约3–4分钟，具体时间视鱼块厚度而定。鱼肉应完全熟透，但仍保持多汁。 将牛油果切成薄片。将玉米饼放在干锅中稍微加热，使其变得柔软有弹性。 在每张玉米饼上铺上生菜叶、几块鱼肉、芒果莎莎酱和牛油果。 淋上少许酸奶或酸奶油，并根据个人喜好再滴几滴青柠汁。

这道菜的独特之处在于将鱼肉与甜美的芒果相结合。水果莎莎酱增添了清新感，青柠带来了酸味，而辣椒则赋予了微辣的口感。 这道菜色泽鲜艳、汁水丰盈，与常见的配菜煎鱼截然不同。非常适合在派对上端上桌，或为小聚会准备。

3. 椰浆姜汁青柠鱼

烹饪时间：约35分钟。份量：3–4人份。

食材：

600克白肉鱼柳——鳕鱼、黑线鳕或梭子鱼；

400毫升椰奶；

1个小洋葱；

2瓣大蒜；

约3厘米长的鲜姜块；

1个红甜椒；

1汤匙食用油；

1汤匙酱油；

1茶匙咖喱酱；

半个青柠的汁；

几枝香菜；

盐和胡椒粉适量。

做法：

将鱼切成大块，撒上盐和胡椒粉。静置几分钟，趁此时间准备酱汁。 将洋葱切成细丁，大蒜剁碎，生姜用磨碎器磨成泥。甜椒切成细条。 在深煎锅或炖锅中热油。 加入洋葱，翻炒几分钟至变软。然后放入大蒜、生姜和咖喱酱。翻炒约一分钟，让香料散发出香气。 加入甜椒，倒入椰奶和酱油。搅拌均匀，煮至微沸。转小火，炖煮酱汁5–7分钟。 将鱼块放入酱汁中。盖上锅盖，用小火焖煮约7–10分钟，具体时间视鱼排厚度而定。焖煮时不要过度翻动，以免鱼肉散开。 最后加入青柠汁和切碎的香菜。尝尝酱汁，必要时调整盐、胡椒或青柠汁的用量。

椰奶让酱汁口感柔和且略带甜味，生姜增添了辛香，而青柠则使味道更加清爽。如果想要更辣的口味，可以加入少许新鲜辣椒。 这道鱼最适合搭配米饭，米饭能很好地吸收香气浓郁的酱汁。这道食谱适合那些想尝试新奇口味，但又不想制作过程过于复杂的人。

如何挑选鱼类，避免菜肴失味

要做出美味的鱼类菜肴，正确挑选主料至关重要。新鲜的鱼应具有自然、不刺鼻的气味，肉质紧实有弹性，表面洁净。 如果购买整条鱼，请注意鳃：鳃应呈红色或粉红色，且无异味。鱼肉应有弹性，无黏液和可疑斑点。 冷冻鱼最好在冰箱中慢慢解冻，不要在室温下放置太久。

正确选择烹饪方式同样重要。高脂鱼类，如鲭鱼或三文鱼，可以烘烤或煎制，无需添加大量额外油脂。 低脂鱼类，例如黑线鳕或鳕鱼，搭配酱汁、蔬菜和腌料风味极佳。若在烤箱中烹饪鱼类，切勿超过所需时间：过度烘烤的鱼片会失去嫩滑口感，汁水也会流失。 鱼肉应彻底加热。对于大多数鱼类，鱼肉内部的安全温度约为63 °C。如果没有厨房温度计，可观察鱼肉是否变得不透明且能用叉子轻松拨开。

鱼作为好运与富足的象征

在不同文化中，鱼不仅具有烹饪价值，还承载着象征意义。例如，在中国传统中，鱼被视为富足与繁荣的象征。 这尤其与中文“鱼”字与表示“富足”或“丰盛”的词发音相近有关。因此，在春节期间，鱼常被摆上节日餐桌。 就连鱼的摆盘方式也意义重大：在某些传统中，鱼会被完整地端上桌，象征圆满与安康。

在琐罗亚斯德教传统中，鱼也具有积极的象征意义。它被视为保护、好运和福祉的象征。在帕西族家庭中，鱼的图案常被用于装饰和婚礼仪式。 这再次说明，一种普通的食物如何能成为美好祝愿和幸福生活的象征。在乌克兰关于11月20日的民间信仰中，鱼类菜肴同样被视为繁荣的象征。 当然，并没有科学证据表明这一天烹制的鱼能带来好运。但这一传统蕴含着美好的寓意：花时间在自家厨房里烹饪，让亲人围坐一桌，共享美味佳肴。

因此，11月20日可以做一道简单的酸奶油鲤鱼，尝试芒果配鱼，或者制作一道加入椰奶的柔滑咖喱。最重要的是——选择新鲜食材，烹饪时不急不躁，并在亲朋好友的陪伴下尽情享用美食。 愿对美好生活的信念，永远成为每个家庭心中温馨的民间祝福。