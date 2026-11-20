Александр Зверев и Бен Шелтон вышли в полуфинал Итогового турнира ATP в Турине, Италия. В заключительных матчах группы Джона Макинроя Зверев победил француза Артура Фиса, а Шелтон обыграл испанца Рафаэля Ходара, сообщает Interia Sport.

Зверев завершил группу без поражений

Немецкий теннисист обыграл Фиса со счетом 6:4, 7:6 (8). В первой партии решающим стал седьмой гейм, в котором Зверев сделал брейк. Во втором сете при счете 6:5 француз имел две возможности взять подачу соперника, однако не реализовал их. На тай-брейке Зверев вел 6:1, не воспользовался пятью матчболами подряд, но завершил встречу с шестой попытки — 8:6.

Зверев занял первое место в группе Джона Макинроя с тремя победами в трех матчах и выиграл все шесть сетов. Шелтон стал вторым: две победы, одно поражение и баланс сетов 4:3. Фис завершил групповой этап с показателем 1:2, а Ходар проиграл все три матча.

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Шелтон сыграет с Алькарасом

Шелтон в матче с Ходаром победил 7:6 (8), 7:5. В первом сете теннисисты дошли до тай-брейка, где у каждого было по две возможности выиграть сет. Американец выиграл тай-брейк 10:8. Во второй партии соперники обменялись брейками, а при счете 5:5 Ходар проиграл свою подачу. После этого Шелтон подал на матч.

Карлос Алькарас уже гарантировал себе первое место в группе Ивана Лендла и встретится с Шелтоном в субботнем полуфинале. Второго участника плей-офф определит матч Даниила Медведева с Фрэнсисом Тиафо, запланированный на пятницу. В тот же день Алькарас сыграет с Флавио Коболли.

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