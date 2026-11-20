В России за январь–октябрь 2026 года в социальных сетях было размещено почти 1,2 млн объявлений о продаже поддельных товаров люксовых брендов. В среднем ежемесячно появлялось 117 тысяч таких предложений — на 125% больше, чем среднемесячный показатель в 2019–2020 годах.

С июля 2019 года по июнь 2020 года в соцсетях было опубликовано более 625 тысяч объявлений о продаже контрафактных товаров класса люкс — в среднем 52 тысячи в месяц.

Продавцы подделок часто используют пометку «1:1», которая указывает на якобы полное соответствие копии оригинальному товару. Такую пометку обнаружили в 735 тысячах публикаций, из которых 588 тысяч были именно объявлениями о продаже. Это в полтора раза больше, чем количество постов со словом «подделка».

Чаще всего россияне обсуждают поддельную одежду — на неё приходится около трети всех публикаций о контрафакте. В то же время за год на треть выросло количество обсуждений поддельных гаджетов и электроники.

Напомним, что в торговых центрах РФ все кроссовки Nike и Adidas оказались подделками.

В 2025 году в российских магазинах зафиксировали рекордный объем поддельной молочной продукции, доля которой достигла почти 18 процентов.

Между тем в России начали производить подделки напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Московский завод «Очаково» выпустил фальсификаты под названиями CoolCola, Fancy и Street.

Читай нас в