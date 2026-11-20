Апелляционный суд Болоньи подтвердил законность задержания украинского блогера Александра Слобоженко, которого разыскивают украинские правоохранительные органы. Сам блогер выступил против экстрадиции в Украину, а итальянский суд запросил у украинской стороны дополнительные документы.

Слобоженко задержали 17 ноября в отеле итальянского курортного города Риччоне. Полиция получила информацию о его местонахождении, установила наблюдение за отелем и дождалась возвращения блогера. После проверки личности правоохранители задержали его, доставили в полицейский участок, а затем перевели в тюрьму города Римини.

Во время заседания Апелляционного суда Болоньи Слобоженко, интересы которого представляет итальянский адвокат Эмануэле Польверини, заявил о несогласии с экстрадицией в Украину. Суд признал задержание законным, но пока не вынес окончательного решения по поводу экстрадиции.

Для дальнейшего рассмотрения дела итальянская сторона запросила дополнительные материалы у украинских властей. Их необходимо предоставить в течение 10 дней.

Официальный запрос об экстрадиции должен поступить не позднее чем через 40 дней после предварительного ареста — до 27 декабря 2026 года. Если документы не поступят в установленный срок, Слобоженко должны освободить.

Кроме того, суд рассмотрит возможность смягчения меры пресечения и замены содержания под стражей на домашний арест. В Украине блогер пока имеет статус подозреваемого и не был осужден.

В чём подозревают Слобоженко

Украинские правоохранители подозревают блогера в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

По версии следствия, сумма неуплаченных налогов превышает 213 млн гривен, что эквивалентно примерно 4,7 млн долларов.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах предусмотрен штраф до 425 тыс. гривен и конфискация имущества. За легализацию преступных доходов — от трех до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Окончательное решение о возможной экстрадиции Слобоженко итальянский суд примет после изучения дополнительных документов и обстоятельств дела.

Напомним, в Италии задержали блогера Слобоженко, который является фигурантом расследования о неуплате налогов. Задержание произошло по запросу Бюро экономической безопасности Украины, переданному через Интерпол.

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