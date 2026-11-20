Sąd Apelacyjny w Bolonii potwierdził legalność zatrzymania ukraińskiego blogera Aleksandra Slobozhenka, którego poszukują ukraińskie organy ścigania. Sam bloger sprzeciwił się ekstradycji do Ukrainy, a włoski sąd zwrócił się do strony ukraińskiej o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Slobozhenko został zatrzymany 17 listopada w hotelu we włoskim kurorcie Riccione. Policja otrzymała informację o jego miejscu pobytu, rozpoczęła obserwację hotelu i czekała na powrót blogera. Po sprawdzeniu tożsamości funkcjonariusze zatrzymali go, przewieźli na posterunek policji, a następnie przenieśli do więzienia w Rimini.

Podczas posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Bolonii Slobozhenko, którego interesy reprezentuje włoski adwokat Emanuele Polverini, oświadczył, że nie zgadza się na ekstradycję do Ukrainy. Sąd uznał zatrzymanie za zgodne z prawem, ale nie wydał jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ekstradycji.

W celu dalszego rozpatrzenia sprawy strona włoska zwróciła się do władz ukraińskich o dostarczenie dodatkowych materiałów. Należy je dostarczyć w ciągu 10 dni.

Oficjalny wniosek o ekstradycję musi wpłynąć nie później niż 40 dni po aresztowaniu tymczasowym – do 27 grudnia 2026 roku. Jeśli dokumenty nie wpłyną w wyznaczonym terminie, Slobozhenko ma zostać zwolniony.

Ponadto sąd rozważy możliwość złagodzenia środka zabezpieczającego i zastąpienia aresztu aresztem domowym. W Ukrainie bloger ma na razie status podejrzanego i nie został skazany.

O co podejrzewa się Slobozhenkę

Ukraińskie organy ścigania podejrzewają blogera o uchylanie się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę oraz legalizację mienia pochodzącego z przestępstwa.

Według wersji śledztwa kwota niezapłaconych podatków przekracza 213 mln hrywien, co odpowiada około 4,7 mln dolarów.

Za uchylanie się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę przewidziano grzywnę w wysokości do 425 tys. hrywien oraz konfiskatę mienia. Za legalizację dochodów pochodzących z przestępstwa – od trzech do sześciu lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Ostateczną decyzję w sprawie ewentualnej ekstradycji Slobozhenka włoski sąd podejmie po zapoznaniu się z dodatkowymi dokumentami i okolicznościami sprawy.

Przypomnijmy, że we Włoszech zatrzymano blogera Slobozhenka, który jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym niepłacenia podatków. Zatrzymanie nastąpiło na wniosek Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy, przekazany za pośrednictwem Interpolu.

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