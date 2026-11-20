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Апеляційний суд Болоньї підтвердив законність затримання українського блогера Олександра Слобоженка, якого розшукують українські правоохоронці. Сам блогер виступив проти екстрадиції в Україну, а італійський суд запросив у української сторони додаткові документи.

Слобоженка затримали 17 листопада в готелі італійського курортного міста Річчоне. Поліція отримала інформацію про його місцеперебування, встановила спостереження за готелем і дочекалася повернення блогера. Після перевірки особи правоохоронці затримали його, доставили до поліцейського відділку, а згодом перевели до в'язниці міста Ріміні.

Під час засідання Апеляційного суду Болоньї Слобоженко, інтереси якого представляє італійський адвокат Емануеле Польверіні, заявив про незгоду з видачею Україні. Суд визнав затримання законним, але поки не ухвалив остаточного рішення щодо екстрадиції.

Для подальшого розгляду справи італійська сторона запросила додаткові матеріали від української влади. Їх необхідно надати протягом 10 днів.

Офіційний запит про екстрадицію має надійти не пізніше ніж через 40 днів після попереднього арешту — до 27 грудня 2026 року. Якщо документи не надійдуть у встановлений термін, Слобоженка мають звільнити.

Крім того, суд розгляне можливість пом'якшення запобіжного заходу та заміни тримання під вартою на домашній арешт. В Україні блогер поки має статус підозрюваного і не був засуджений.

У чому підозрюють Слобоженка

Українські правоохоронці підозрюють блогера в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За версією слідства, сума несплачених податків перевищує 213 млн гривень, що еквівалентно приблизно 4,7 млн доларів.

За ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах передбачено штраф до 425 тис. гривень і конфіскацію майна. За легалізацію злочинних доходів — від трьох до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Остаточне рішення щодо можливої екстрадиції Слобоженка італійський суд ухвалить після вивчення додаткових документів та обставин справи.

Нагадаємо, в Італії затримали блогера Слобоженка, який є фігурантом розслідування про несплату податків. Затримання відбулося за запитом Бюро економічної безпеки України, переданим через Інтерпол.

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