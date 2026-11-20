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У Росії за січень–жовтень 2026 року в соціальних мережах розмістили майже 1,2 млн оголошень про продаж підроблених товарів люксових брендів. У середньому щомісяця з’являлося 117 тисяч таких пропозицій — на 125% більше, ніж середньомісячний показник у 2019–2020 роках.

Із липня 2019-го до червня 2020 року в соцмережах опублікували понад 625 тисяч оголошень про продаж контрафактних товарів класу люкс — у середньому 52 тисячі на місяць.

Продавці підробок часто використовують позначку «1:1», яка вказує на нібито повну відповідність копії оригінальному товару. Таку позначку виявили у 735 тисячах публікацій, з яких 588 тисяч були саме оголошеннями про продаж. Це в півтора раза більше, ніж кількість дописів зі словом «підробка».

Найчастіше росіяни обговорюють фальшивий одяг — на нього припадає близько третини всіх публікацій про контрафакт. Водночас за рік на третину зросла кількість обговорень підроблених гаджетів та електроніки.

Нагадаємо, що У торгових центрах рф усі кросівки Nike та Adidas виявилися підробками.

У 2025 році в російських магазинах зафіксували рекордний обсяг підробленої молочної продукції, частка якої сягнула майже 18 відсотків.

Тим часом у росії почали виробляти підробки напоїв Coca-Cola, Fanta і Sprite. Московський завод «Очаково» випустив фальсифікат, який отримав назви CoolCola, Fancy і Street.

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