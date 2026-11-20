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У п’ятницю, 20 листопада, у Брюсселі проходить другий після Brexit саміт Європейського Союзу та Великої Британії. Під час зустрічі сторони планують досягти домовленостей у кількох сферах у межах «перезавантаження» двосторонніх відносин.

Антоніу Кошта разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн приймають у Брюсселі британську делегацію на чолі з прем’єр-міністром Енді Бернемом.

За словами глави Євроради, під час саміту ЄС та Велика Британія зосередяться на кількох ключових питаннях. Зокрема, йдеться про:

спрощення умов для молоді щодо проживання, працевлаштування та навчання в Європейському Союзі й Великій Британії;

полегшення торговельних процедур;

об’єднання ринків викидів вуглецю;

співпрацю щодо війни в Україні та інших глобальних викликів;

поглиблення партнерства у сфері безпеки й оборони.

До складу британської делегації, крім прем’єр-міністра, увійшли канцлер скарбниці Джон Гілі, міністр закордонних справ Ед Мілібенд, перша державна секретарка Луїза Гейг, міністр бізнесу Джонатан Рейнольдс, міністерка охорони навколишнього середовища Анджела Ігл та міністр з питань зв’язків із ЄС Геміш Фалконер.

За даними британських ЗМІ, сторони вже досягли згоди щодо трьох угод. Водночас підписання документів наразі малоймовірне через суперечку про розмір плати за навчання, яку студенти з країн ЄС мають сплачувати у британських університетах.

Про це в соціальній мережі X повідомив глава Європейської ради Антоніу Кошта.

У Брюсселі, Бельгія, Європейський Союз може пов’язати схвалення пакета домовленостей із Великою Британією з окремньою угодою про рівне ставлення до студентів із країн ЄС у питанні плати за навчання у британських закладах освіти.

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