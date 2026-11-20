W Rosji w okresie od stycznia do października 2026 roku w sieciach społecznościowych opublikowano prawie 1,2 mln ogłoszeń dotyczących sprzedaży podrobionych towarów luksusowych marek. Średnio co miesiąc pojawiało się 117 tysięcy takich ofert — o 125% więcej niż średni miesięczny wskaźnik w latach 2019–2020.

Od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. w sieciach społecznościowych opublikowano ponad 625 tysięcy ogłoszeń dotyczących sprzedaży podrobionych towarów luksusowych — średnio 52 tysiące miesięcznie.

Sprzedawcy podróbek często używają oznaczenia „1:1”, które sugeruje rzekomą pełną zgodność kopii z oryginalnym produktem. Oznaczenie to wykryto w 735 tysiącach publikacji, z których 588 tysięcy stanowiły właśnie ogłoszenia o sprzedaży. To półtora raza więcej niż liczba wpisów zawierających słowo „podróbka”.

Najczęściej Rosjanie dyskutują o podrobionej odzieży — stanowi ona około jednej trzeciej wszystkich publikacji dotyczących podróbek. Jednocześnie w ciągu roku o jedną trzecią wzrosła liczba dyskusji na temat podrobionych gadżetów i elektroniki.

Przypomnijmy, że w centrach handlowych w Rosji wszystkie buty sportowe marek Nike i Adidas okazały się podróbkami.

W 2025 roku w rosyjskich sklepach odnotowano rekordową ilość podrobionych produktów mlecznych, których udział wyniósł prawie 18 procent.

Tymczasem w Rosji rozpoczęto produkcję podróbek napojów Coca-Cola, Fanta i Sprite. Moskiewska fabryka „Oczakowo” wypuściła na rynek podróbki o nazwach CoolCola, Fancy i Street.

Czytaj nas na