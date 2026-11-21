Китайский конькобежец Чжунъян Нин победил на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Обихиро, установив рекорд катка. Владимир Семирунний занял шестое место с результатом 1:45,47, сообщает Interia Sport.

Семирунний некоторое время был третьим

Семирунний стартовал в седьмой паре и начал дистанцию с результатом 24,96 секунды, что на тот момент было самым медленным стартовым показателем среди участников. За круг до финиша он шел 12-м в промежуточном протоколе после выступления 14 конькобежцев.

На финише Семирунний показал третий на тот момент результат — 1:45,47. Он уступил американцу Джордану Столцу 1,68 секунды и итальянцу Даниэле Ди Стефано — 0,93 секунды. До завершения соревнований оставались выступления еще шести конькобежцев.

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Позднее Нин опередил Семируннего, возглавил протокол с новым рекордом катка и в итоге одержал победу. Китаец опередил Столца на 0,21 секунды. Третье место занял Ди Стефано, четвертым стал чех Методей Йилек.

Десятое место Сливки

Матеуш Сливка соревновался в первой паре со Столцем и финишировал с временем 1:46,07. Он проиграл американцу 2,28 секунды и занял десятое место. Столц в своем забеге также установил рекорд катка, который позднее улучшил Нин.

Шестое место стало для Семируннего улучшением по сравнению с предыдущим этапом Кубка мира, где он был седьмым на дистанции 1500 метров. В общем зачете Нин лидирует со 180 очками, у Йилека 137. Семирунний поднялся с седьмой на шестую позицию, а Сливка занимает 17-е место.

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