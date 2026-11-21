中国速滑选手宁忠岩在日本带广举行的速度滑冰世界杯分站赛中赢得1500米比赛，并创造了场地纪录。弗拉基米尔·谢米伦尼以1分45秒47获得第六名，Interia Sport报道。

谢米伦尼一度排名第三

谢米伦尼在第七组出发，以24秒96开始比赛，这在当时是所有参赛者中最慢的起跑分段成绩。在距离终点还剩一圈时，在已有14名选手完成比赛后，他在临时排名中位列第12。

谢米伦尼在终点取得当时第三好的成绩——1分45秒47。他落后美国选手乔丹·斯托尔茨1秒68，落后意大利选手达尼埃莱·迪·斯特法诺0秒93。比赛结束前还有六名选手尚未出场。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

随后，宁忠岩超过谢米伦尼，以新的场地纪录登上排名榜首，并最终夺冠。这名中国选手领先斯托尔茨0秒21。迪·斯特法诺获得第三名，捷克选手梅托杰伊·伊莱克排名第四。

斯利夫卡获得第十名

马泰乌什·斯利夫卡与斯托尔茨在第一组比赛，并以1分46秒07完赛。他落后这名美国选手2秒28，排名第十。斯托尔茨也在自己的比赛中创造了场地纪录，之后被宁忠岩刷新。

第六名对谢米伦尼来说是相较于上一站世界杯的提升，当时他在1500米项目中排名第七。在总积分榜上，宁忠岩以180分领跑，伊莱克有137分。谢米伦尼从第七升至第六，斯利夫卡位列第17。

关注我们在