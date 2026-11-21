Китайський ковзаняр Чжун'ян Нін переміг на дистанції 1500 метрів на етапі Кубка світу з ковзанярського спорту в японському Обіхіро, встановивши рекорд катка. Владімір Семірунній посів шосте місце з результатом 1:45,47, повідомляє Interia Sport.

Семірунній певний час був третім

Семірунній стартував у сьомій парі та розпочав дистанцію з результатом 24,96 секунди, що на той час було найповільнішим стартовим показником серед учасників. За коло до фінішу він ішов 12-м у проміжному протоколі після виступу 14 ковзанярів.

На фініші Семірунній показав третій на той момент результат — 1:45,47. Він поступився американцеві Джордану Столцу 1,68 секунди та італійцеві Даніеле Ді Стефано — 0,93 секунди. До завершення змагань залишалися виступи ще шести ковзанярів.

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Згодом Нін випередив Семіруннього, очолив протокол із новим рекордом катка та в підсумку здобув перемогу. Китаєць випередив Столца на 0,21 секунди. Третє місце посів Ді Стефано, четвертим став чех Методей Їлек.

Десяте місце Сливки

Матеуш Сливка змагався в першій парі зі Столцом і фінішував із часом 1:46,07. Він програв американцеві 2,28 секунди та посів десяте місце. Столц у своєму забігу також установив рекорд катка, який згодом поліпшив Нін.

Шосте місце стало для Семіруннього поліпшенням порівняно з попереднім етапом Кубка світу, де він був сьомим на дистанції 1500 метрів. У загальному заліку Нін лідирує зі 180 очками, Їлек має 137. Семірунній піднявся із сьомої на шосту позицію, а Сливка посідає 17-те місце.

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