欧洲人权法院（ECHR）因一名罗马尼亚女律师多次引用由人工智能生成的虚假判例，禁止其在未来两年内代理申诉人。 相关文件中出现了不存在的案件、对真实判决的虚构片段以及不相关的司法判例。

“该律师的诉状中存在大量、反复且严重的错误，而非个别引文错误，”法院指出。

11月13日，欧洲人权法院院长根据分庭的合理建议，依据《法院规程》第44D条通过了暂停执业决定。 该禁令有效期为两年，适用于已审理案件及未来诉讼中代表申请人或向其提供其他协助的行为。

在审查材料过程中，该分庭发现了一系列严重违规行为。特别是， 文件中包含对不存在的、所谓“虚构”案件的引用，欧洲人权法院真实判决中被捏造的段落，以及与所引论点无关甚至与其直接相悖的真实司法判例。

该律师承认曾使用人工智能工具准备文件。同时，她将发现的问题归因于不准确之处和“引用错误”。

然而，该分庭得出结论认为，她的行为不符合律师的职业和道德义务。

欧洲人权法院强调，该律师本应利用权威来源（特别是官方判例数据库HUDOC）独立且仔细地核查所有由人工智能生成的引用和论点。

“针对某些司法判例的引用，根本未进行任何核查。这一点从许多错误反复出现且即使在HUDOC中稍加查阅也能轻易发现这一事实中得到了证实，”新闻稿中写道。

该委员会还认定，该律师的行为对司法公正产生了负面影响。法院不得不花费大量时间核查提交的文件，启动回避程序，并与诉讼其他参与方进行长时间的信函往来。

该程序涉及该律师本人、罗马尼亚政府以及罗马尼亚全国律师协会。雅西市律师公会也被邀请发表意见，但该公会未利用这一机会。

欧洲人权法院实际上强调，使用人工智能起草法律文件并不免除律师对引用内容、论点及判例真实性的责任。

欧洲人权法院网站发布的公告中提到了这一点。

此前，欧洲人权法院驳回了针对意大利前总理西尔维奥·贝卢斯科尼在税务欺诈案中被定罪的公正性提出的申诉。 法院认定，未能证明审理该案的意大利最高上诉法院合议庭存在偏见。

欧洲人权法院认定，国家涉及对赫尔松活动家卡捷琳娜·甘兹尤克的致命袭击，并认定此举侵犯了生命权和言论自由权。

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