Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) na dwa lata zakazał rumuńskiej adwokatce reprezentowania skarżących z powodu licznych nieprawdziwych odniesień do orzecznictwa, wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. W dokumentach pojawiały się nieistniejące sprawy, zmyślone fragmenty prawdziwych orzeczeń oraz nieistotne precedensy sądowe.

„Pisma adwokatki zawierały liczne, powtarzające się i istotne błędy, a nie pojedyncze błędy cytowania” – zaznaczono w Trybunale.

Decyzję o zawieszeniu w obowiązkach podjął przewodniczący ETPC 13 listopada na podstawie uzasadnionej propozycji Izby zgodnie z zasadą 44D Regulaminu Trybunału. Zakaz będzie obowiązywał przez dwa lata i obejmuje reprezentowanie oraz udzielanie innej pomocy skarżącym zarówno w sprawach już rozpatrywanych, jak i w przyszłych postępowaniach.

Podczas weryfikacji materiałów Izba wykryła szereg poważnych naruszeń. W szczególności w dokumentach znajdowały się odniesienia do nieistniejących, tzw. „zmyślonych” spraw, fikcyjne paragrafy w autentycznych orzeczeniach ETPC, a także rzeczywiste precedensy sądowe, które nie miały związku z przytoczonymi argumentami lub wręcz były z nimi sprzeczne.

Adwokatka przyznała, że korzystała z narzędzi sztucznej inteligencji do przygotowywania dokumentów. Jednocześnie określiła wykryte problemy jako nieścisłości i „błędy cytowania”.

Izba doszła jednak do wniosku, że jej zachowanie nie było zgodne z zawodowymi i etycznymi obowiązkami adwokata.

W Europejskim Trybunale Praw Człowieka podkreślono, że adwokatka powinna była samodzielnie i dokładnie sprawdzić wszystkie odniesienia i argumenty wygenerowane przez sztuczną inteligencję, korzystając z wiarygodnych źródeł, w szczególności z oficjalnej bazy orzecznictwa HUDOC.

„W odniesieniu do niektórych odniesień do orzecznictwa nie przeprowadzono żadnej weryfikacji. Potwierdzało to fakt, że wiele błędów się powtarzało i można je było łatwo wykryć nawet przy pobieżnej weryfikacji w HUDOC” – czytamy w komunikacie prasowym.

Izba ustaliła również, że działania adwokatki miały negatywny wpływ na wymiar sprawiedliwości. Sąd musiał poświęcić znaczną ilość czasu na weryfikację przedłożonych dokumentów, wszcząć postępowanie w sprawie wyłączenia oraz prowadzić długotrwałą korespondencję z innymi uczestnikami postępowania.

Do postępowania włączono samą adwokatkę, rząd Rumunii oraz Krajową Izbę Adwokacką Rumunii. Izba Adwokacka miasta Jassy została również poproszona o przedstawienie swoich uwag, jednak nie skorzystała z tej możliwości.

ETPC faktycznie podkreślił, że wykorzystanie sztucznej inteligencji do przygotowywania dokumentów prawnych nie zwalnia adwokatów z odpowiedzialności za rzetelność odniesień, argumentów i orzecznictwa.

Informacja ta znajduje się w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wcześniej Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił skargę dotyczącą słuszności wyroku skazującego byłego premiera Włoch Silvio Berlusconi w sprawie oszustwa podatkowego. Sąd doszedł do wniosku, że nie udowodniono braku bezstronności składu włoskiego Sądu Kasacyjnego, który rozpatrywał tę sprawę.

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził udział państwa w śmiertelnym ataku na aktywistkę z Chersoniu Katerinę Handziuk, uznając naruszenie prawa do życia oraz wolności wypowiedzi.

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