W spotkaniu 19 listopada wezmą udział przedstawiciele prawie 40 krajów, którzy omówią warunki osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie, dalszą pomoc dla Kijowa oraz gwarancje bezpieczeństwa na wypadek zawieszenia broni.

„Ukraina musi nadal móc liczyć na wspólne wsparcie – polityczne, finansowe i wojskowe” – podkreślono dzień wcześniej w niemieckim rządzie z okazji szczytu.

Spotkanie pod hasłem „Razem na rzecz pokoju na Ukrainie i bezpieczeństwa europejskiego” odbędzie się w Urzędzie Kanclerza Federalnego RFN. Jej organizatorami są kanclerz Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham.

Według danych rządu niemieckiego spodziewany jest udział przedstawicieli 37 krajów, a także przywódców Unii Europejskiej i NATO. Około 30 delegacji będzie reprezentowanych na szczeblu głów państw lub rządów.

Spotkanie rozpocznie się od przybycia delegacji amerykańskiej w składzie: specjalnych przedstawicieli prezydenta USA Steve’a Witkofa i Jareda Kushnera, którzy przeprowadzą krótkie rozmowy z szefem niemieckiego rządu. Następnie kanclerz spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Macronem i Bernemem. Przewidziana jest osobna rozmowa w formacie E3 (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) z udziałem Ukrainy.

Zgodnie ze wstępnym programem około godziny 14:00 czasu lokalnego zaczną przybywać pozostałe delegacje, a o 14:40, jak się oczekuje, rozpocznie się posiedzenie plenarne Koalicji Chętnych, w którym wezmą również udział Witkoff i Kushner.

Następnie zaplanowano wspólną konferencję prasową przywódców Ukrainy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii oraz dwóch przedstawicieli Stanów Zjednoczonych.

Jednym z głównych tematów szczytu będzie koordynacja wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, w szczególności uzgodnienie kolejnych kroków po rozmowach w Abu Zabi. Oczekuje się, że podczas spotkania europejscy partnerzy po raz kolejny podkreślą konieczność zapewnienia bezpośredniego udziału Europy w procesie pokojowym.

Szczególną uwagę poświęci się dalszemu wsparciu wojskowemu i finansowemu dla Ukrainy, przede wszystkim wzmocnieniu obrony przeciwlotniczej, pomocy dla infrastruktury energetycznej w przededniu zimy oraz zaspokojeniu potrzeb finansowych Ukrainy w 2027 roku.

Ponadto uczestnicy mają potwierdzić gotowość do udzielenia Ukrainie wiarygodnych, prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa, które powinny wejść w życie po zawieszeniu ognia. Wśród przewidzianych elementów znajdują się wielonarodowe siły dla Ukrainy (Multinational Force Ukraine), w szczególności mające na celu wsparcie odbudowy potencjału Sił Zbrojnych Ukrainy. Odpowiednie mechanizmy mają być ściśle koordynowane ze Stanami Zjednoczonymi.

Źródło: Ukrinform

Wcześniej Kushner i Witkoff udali się do Berlina na rozmowy z Zełenskim i przywódcami Europy.

Wcześniej Kushner zapowiedział kolejną rundę rozmów.

W Berlinie zbierze się prawie 30 przywódców na szczyt poświęcony wsparciu dla Ukrainy.

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