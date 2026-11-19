W czwartek, 19 listopada, dwa rosyjskie strategiczne bombowce Tu-95 wkroczyły do strefy rozpoznawczej tajwańskiej obrony powietrznej. Według danych Ministerstwa Obrony wyspy samoloty zbliżyły się od południa, przeleciały nad akwatorem na wschód od Tajwanu i opuściły strefę w kierunku północno-wschodnim.

To już drugi podobny przypadek w tym tygodniu. Poprzedni przelot rosyjskich samolotów wojskowych w pobliżu wyspy odnotowano we wtorek, 17 listopada.

Zaznaczono, że jest to już drugi przypadek w tym tygodniu, kiedy resort informuje o podobnej aktywności.

Według danych tajwańskiego Ministerstwa Obrony dwa samoloty Tu-95 wleciały do strefy identyfikacji obrony powietrznej wyspy, po czym opuściły przestrzeń powietrzną wokół Tajwanu, kierując się na północny wschód od wyspy, w pobliżu portowego miasta Jilong.

Ministerstwo opublikowało zdjęcie jednego z samolotów, które – jak twierdzą w resortcie – zostało wykonane z tajwańskiego myśliwca F-16.

Siły zbrojne Tajwanu wykorzystały połączone środki rozpoznania, obserwacji i monitoringu do śledzenia całej aktywności i „zareagowały odpowiednio” – czytamy w krótkim oświadczeniu ministerstwa.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie odpowiedziało na prośbę agencji Reuters o komentarz.

Ministerstwo Obrony Japonii oświadczyło, że we wtorek dwa samoloty, które prawdopodobnie należą do Rosji, naruszyły japońską przestrzeń powietrzną w pobliżu południowo-zachodniej prefektury Fukuoka, co skłoniło Tokio do złożenia protestu w Moskwie.

Tajwan poinformował, że we wtorek wykrył dwa rosyjskie samoloty wojskowe przelatujące w pobliżu wschodniego wybrzeża wyspy.

Informuje o tym agencja Reuters.

Rosja może pomagać Chinom w przygotowaniach do wojny o Tajwan — The Economist.

Przypomnijmy, że Trump oświadczył, iż Stany Zjednoczone nie popierają niepodległości Tajwanu.

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