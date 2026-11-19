Rząd Łotwy planuje przyjąć deklarację o derusyfikacji, która ma stać się podstawą prawną do ograniczenia używania języka rosyjskiego w przestrzeni publicznej. RMF24 informuje o tym, powołując się na portal Delfi.

Wzmocnienie pozycji języka łotewskiego

Inicjatywa została ujęta w planie pracy łotewskiego rządu na okres XV kadencji Saeimy. Podczas przygotowywania deklaracji mają zostać uwzględnione rekomendacje naukowców, w szczególności historyków i socjolingwistów. Szczegóły przyszłych przepisów nie zostały jeszcze ujawnione.

Nowe postanowienia mają wzmocnić status języka łotewskiego jako jedynego języka państwowego. Rząd kierowany przez Andrisa Kulbergsa zamierza również rozszerzyć użycie języka łotewskiego w przestrzeni publicznej i informacyjnej, a także w miejscach pracy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wcześniejsze ograniczenia językowe

Władze Łotwy już konsekwentnie ograniczały obecność języka rosyjskiego w sferze publicznej. W 2024 roku został on ustawowo usunięty z menu bankomatów, a latem 2025 roku zakazano jego używania w aplikacjach bankowych.

W październiku łotewska Saeima uchwaliła ustawę, która faktycznie zakazuje publicznemu nadawcy LSM tworzenia treści w języku rosyjskim. Wyjątki przewidziano dla sytuacji kryzysowych, stanu nadzwyczajnego oraz sprostowywania fałszywych informacji, jeśli będzie to konieczne.

Według danych z badania z 2022 roku niemal 38% mieszkańców Łotwy wskazało rosyjski jako swój język ojczysty.

Czytaj nas na