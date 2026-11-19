Australijska tenisistka Ashleigh Barty oraz japoński tenisista na wózkach Shingo Kunieda zostali zaproszeni do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław. Wyniki głosowania ogłoszono w nocy, informuje Interia Sport. Wśród kandydatów byli również Swietłana Kuzniecowa i Juan Martin del Potro, jednak nie zostali zaproszeni do dołączenia do Galerii Sław.

Kryteria wyboru

Aby zostać wybranym, kandydat musi uzyskać co najmniej 75% głosów. Zgodnie z kryteriami dla tenisistów w grze pojedynczej, ustanowionymi około dziesięć lat temu, wymagane są trzy tytuły wielkoszlemowe i co najmniej 13 tygodni na szczycie rankingu singlowego WTA albo pięć tytułów wielkoszlemowych bez tego warunku.

Ceremonia włączenia do Galerii Sław może odbyć się nie wcześniej niż pięć lat po zakończeniu kariery sportowej. Barty spełniała ustalone wymagania: wygrała trzy turnieje wielkoszlemowe i była liderką rankingu WTA.

Kunieda 50 razy zwyciężał w turniejach wielkoszlemowych w tenisie na wózkach, w tym 28 razy w grze pojedynczej. Zdobył także trzy złote medale olimpijskie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kariera Barty

W styczniu 2022 roku Barty wygrała Australian Open w Melbourne, nie przegrywając z rywalkami ani jednego seta. Wcześniej zwyciężyła w turnieju WTA 500 w Adelajdzie, gdzie między innymi pokonała Igę Świątek 6:2, 6:4. W finale Australian Open Australijka pokonała Amerykankę Danielle Collins — 6:3, 7:6 (2).

W marcu 2022 roku Barty ogłosiła zakończenie kariery w wieku 25 lat. Po tym Świątek zajęła pierwsze miejsce w światowym rankingu i 3 kwietnia 2022 roku oficjalnie została pierwszą rakietą świata.

W komentarzu dla Reutersa Barty powiedziała, że czuje się bardzo zaszczycona i wdzięczna za tę decyzję, choć ma wątpliwości, czy zasługuje na miejsce wśród legend tenisa. Dodała również, że nie planuje powrotu do zawodowego tenisa. Oficjalna ceremonia włączenia jest zaplanowana na sierpień 2027 roku.

Czytaj nas na