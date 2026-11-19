澳大利亚网球选手阿什莉·巴蒂和日本轮椅网球选手国枝慎吾获邀进入国际网球名人堂。投票结果于夜间公布，Interia Sport报道。斯韦特兰娜·库兹涅佐娃和胡安·马丁·德尔波特罗也在候选人之列，但他们未获邀加入名人堂。

入选标准

候选人要当选，必须获得至少75%的选票。根据约十年前制定的单打选手标准，需要赢得三座大满贯冠军并在WTA单打排名榜首停留至少13周，或者在不满足该条件的情况下赢得五座大满贯冠军。

名人堂入选仪式最早可在运动员结束运动生涯五年后举行。巴蒂符合既定要求：她赢得了三项大满贯赛事冠军，并曾位居WTA排名第一。

国枝慎吾曾50次赢得轮椅网球大满贯赛事冠军，其中28次为单打冠军。他还获得了三枚奥运金牌。

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巴蒂的职业生涯

2022年1月，巴蒂在墨尔本赢得澳大利亚网球公开赛冠军，未让对手赢下一盘。此前，她赢得了阿德莱德WTA 500赛事冠军，其中以6:2、6:4击败了伊加·斯维亚特克。在澳网决赛中，这位澳大利亚选手以6:3、7:6（2）战胜美国选手丹妮尔·柯林斯。

2022年3月，巴蒂在25岁时宣布退役。此后，斯维亚特克升至世界排名第一，并于2022年4月3日正式成为世界第一。

巴蒂在接受路透社采访时表示，她对这一决定感到非常荣幸和感激，尽管她怀疑自己是否配得上与网球传奇并列。她还表示，不计划重返职业网球赛场。正式入选仪式计划于2027年8月举行。

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