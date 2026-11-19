Австралийская теннисистка Эшли Барти и японский теннисист-колясочник Синго Куниэда были приглашены в Международный зал теннисной славы. Результаты голосования объявили ночью, сообщает Interia Sport. Среди кандидатов также были Светлана Кузнецова и Хуан Мартин дель Потро, однако их не пригласили присоединиться к Залу славы.

Критерии избрания

Для избрания кандидату необходимо получить не менее 75% голосов. Согласно критериям для теннисистов в одиночном разряде, установленным около десяти лет назад, необходимы три титула Большого шлема и не менее 13 недель на вершине одиночного рейтинга WTA либо пять титулов Большого шлема без этого условия.

Церемония включения в Зал славы может состояться не ранее чем через пять лет после завершения спортивной карьеры. Барти соответствовала установленным требованиям: она выиграла три турнира Большого шлема и была лидером рейтинга WTA.

Куниэда 50 раз побеждал на турнирах Большого шлема по теннису на колясках, в том числе 28 раз в одиночном разряде. Также он завоевал три золотые олимпийские медали.

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Карьера Барти

В январе 2022 года Барти выиграла Australian Open в Мельбурне, не проиграв соперницам ни одного сета. Перед этим она победила на турнире WTA 500 в Аделаиде, где, в частности, обыграла Игу Свёнтек со счётом 6:2, 6:4. В финале Australian Open австралийка обыграла американку Даниэль Коллинз — 6:3, 7:6 (2).

В марте 2022 года Барти объявила о завершении карьеры в возрасте 25 лет. После этого Свёнтек заняла первое место в мировом рейтинге и 3 апреля 2022 года официально стала первой ракеткой мира.

В комментарии Reuters Барти заявила, что чувствует себя очень польщённой и благодарной за это решение, хотя сомневается, заслуживает ли она быть среди легенд тенниса. Она также сказала, что не планирует возвращаться в профессиональный теннис. Официальная церемония включения запланирована на август 2027 года.

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