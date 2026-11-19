W Stanach Zjednoczonych zatrzymano obywatela Rosji Igora Dyu, którego podejrzewa się o próbę szpiegowania na rzecz firmy technologicznej Palantir z Doliny Krzemowej. Mężczyzna śledził pracowników firmy, fotografował ich laptopy i gromadził informacje o miejscach zamieszkania pracowników.

Dew wcześniej uczęszczał do specjalnej szkoły dla nastolatków z problemami behawioralnymi, kilka lat temu zmienił nazwisko, a w 2024 roku ogłoszono jego upadłość w Rosji. Jeszcze w zeszłym roku szukał pracy jako robotnik pomocniczy na Kamczatce oraz jako kierowca w Moskwie.

W środę Ministerstwo Sprawiedliwości USA poinformowało o zatrzymaniu Rosjanina. Postawiono mu zarzuty zmowy w celu działania jako agent obcego rządu, prześladowania z przekroczeniem granic stanów oraz oszustwa dokumentowego.

Według danych amerykańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości działania Diewa wiązały się z inwigilacją i gromadzeniem informacji o pracownikach firmy z branży technologicznej i obronnej. W oświadczeniu FBI zaznaczono, że kuratorzy wyjaśnili Rosjaninowi, że firma dostarcza broń na Ukrainę.

Główne okoliczności sprawy:

Nielegalny wjazd do USA. Według danych FBI Dew przybył do Meksyku 7 czerwca, a stamtąd nielegalnie przekroczył amerykańską granicę. Wcześniej został zwerbowany za pośrednictwem Telegrama do „pracy w USA”. Na pytanie, dla kogo będzie pracował, według jego własnych słów, usłyszał odpowiedź: „Dla Ojczyzny”.

Zbieranie informacji o pracownikach. Zgodnie z poleceniem swoich przełożonych Dew fotografował laptopy pracowników firmy w kawiarni niedaleko jej biura w Palo Alto. Ponadto pozostawiał w pobliżu swój własny, włączony laptop, aby kuratorzy mogli za jego pośrednictwem zebrać dane z urządzeń pracowników.

Śledzenie adresów pracowników. Później Dew otrzymał w Telegramie zdjęcia czterech pracowników wraz z adresami. Polecono mu przebrać się za kuriera firmy kurierskiej i sprawdzić, czy mieszkają oni pod podanymi adresami.

Akta i adresy. Podczas przeszukania 8 października FBI znalazło notatnik z dziesięcioma adresami. Co najmniej pięć z nich należało do pracowników firmy. Ponadto funkcjonariusze znaleźli akta dotyczące trzech pracowników.

Ściganie pracownicy. W oświadczeniu pod przysięgą opisano przypadek z 3 września, kiedy to Dew ścigał samochodem pracownicę firmy przez około 50 kilometrów. Kobieta zauważyła, że jest śledzona, i wezwała policję. Po rozmowie z funkcjonariuszami Rosjanin zmienił samochód i telefon.

Podczas przeszukania u Dewu zabezpieczono 18 tysięcy dolarów, dwa laptopy, dwa iPhone’y, dwa rosyjskie paszporty oraz sfałszowane dokumenty na nazwisko Hugo Landry Johns.

Według informacji agencji Bloomberg i stacji NBC, powołujących się na źródła, celem operacji było właśnie śledzenie firmy Palantir, której biuro znajduje się w Palo Alto.

Na to wskazują prawdopodobnie również zdjęcia dołączone do zgłoszenia przestępstwa. Zgodnie z analizą „Agencji” zdjęcia zostały wykonane w kawiarni Verve przy University Avenue, około 150 metrów od biura Palantir.

Firma opracowuje technologie wykorzystywane przez Siły Zbrojne Ukrainy. W 2023 roku dyrektor generalny Palantir, Alex Karp, oświadczył, że oprogramowanie tej firmy zapewnia znaczną część systemu namierzania celów ukraińskiej armii.

Jednocześnie w materiałach amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości mowa jest o tym, że kuratorzy Dyu wyjaśniali mu powiązania firmy z dostawami broni na Ukrainę.

25-letni Igor Dew urodził się w Pietropawłowsku Kamczackim, jak wynika z ujawnionych informacji. W dzieciństwie nosił nazwisko Golodniuk. Na obecne nazwisko zmienił je nie później niż w listopadzie 2011 roku. Świadczą o tym dane dotyczące wymiany prawa jazdy w związku ze zmianą nazwiska.

Goloďniuk uczył się w szkole specjalnej dla nastolatków wykazujących zachowania dewiacyjne. W lipcu 2014 r. media doniosły o jego udziale w masowej ucieczce z obozu dziecięcego „Sokół”.

Matka Dju powiedziała „BBC”, że jej syn studiował prawo.

Według ujawnionych informacji w latach 2021–2022 pracował w „Autobazie” we wsi Milkowo, a w 2022 roku – w firmie „KamczatskStroyEnergoservis”. Dew był również zarejestrowany jako przedsiębiorca indywidualny w branży handlu internetowego i sprzedaży wysyłkowej. Według danych „SPARK-Interfax” w lutym 2024 roku jego działalność gospodarcza została zakończona.

W 2024 roku Dju ogłoszono upadłość.

Nie później niż na początku 2025 roku zamieścił swoje CV na stronie „Praca w Rosji”. Mężczyzna wskazał doświadczenie zawodowe w spółce „Ust-Kamczatriba” i szukał stanowiska pomocnika. W CV zaznaczył również, że jest „gotowy na delegacje i przekwalifikowanie”.

W lipcu 2025 roku Dew opublikował CV na portalu HeadHunter, gdzie szukał pracy jako asystent lub osobisty kierowca rodzinny w Moskwie. Wśród swoich umiejętności wymienił korespondencję biznesową, zdolności organizacyjne oraz znajomość języka angielskiego.

Informują o tym Bloomberg i NBC.

Przypomnijmy, że w Wielkiej Brytanii 41-letni oficer armii amerykańskiej, podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji, został przekazany pod opiekę amerykańskich sił zbrojnych.

W Brukseli w Belgii pracownicy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego przechodzą szkolenia z zakresu kontrwywiadu, podczas których symuluje się sposoby pozyskiwania poufnych danych.

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