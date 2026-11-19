В США задержали гражданина России Игоря Дью, которого подозревают в попытке шпионажа в отношении технологической компании Palantir из Кремниевой долины. Мужчина следил за сотрудниками компании, фотографировал их ноутбуки и собирал информацию о местах проживания сотрудников.

Дью ранее учился в специальной школе для подростков с проблемным поведением, несколько лет назад сменил фамилию, а в 2024 году был признан банкротом в России. Еще в прошлом году он искал работу подсобным рабочим на Камчатке и водителем в Москве.

В среду Министерство юстиции США сообщило о задержании россиянина. Ему предъявили обвинения в сговоре с целью деятельности в качестве агента иностранного правительства, преследовании с пересечением границ штатов и мошенничестве с документами.

По данным американского Минюста, действия Дью были связаны со слежкой и сбором информации о сотрудниках технологической и оборонной компании. В аффидевите ФБР отмечается, что кураторы объяснили россиянину: компания поставляет оружие Украине.

Основные обстоятельства дела:

Незаконный въезд в США. По данным ФБР, Дью прибыл в Мексику 7 июня, а оттуда незаконно пересек американскую границу. До этого его завербовали через Telegram для «работы в США». На вопрос, на кого он будет работать, ему, по его собственным словам, ответили: «На Родину».

Сбор информации о сотрудниках. По заданию кураторов Дью фотографировал ноутбуки сотрудников компании в кафе недалеко от её офиса в Пало-Альто. Также он оставлял поблизости свой включенный ноутбук, чтобы кураторы могли через него собрать данные с устройств сотрудников.

Слежка за адресами сотрудников. Впоследствии Дью получил в Telegram фотографии четырёх сотрудников вместе с адресами. Ему поручили переодеться в курьера службы доставки и выяснить, проживают ли они по указанным адресам.

Досье и адреса. Во время обыска 8 октября ФБР обнаружило блокнот с десятью адресами. По меньшей мере пять из них принадлежали сотрудникам компании. Также правоохранители нашли досье на троих сотрудников.

Преследование сотрудницы. В аффидевите описан случай от 3 сентября, когда Дью на автомобиле преследовал сотрудницу компании примерно 50 километров. Женщина заметила слежку и вызвала полицию. После разговора с правоохранителями россиянин сменил автомобиль и телефон.

Во время обыска у Дью изъяли 18 тысяч долларов, два ноутбука, два iPhone, два российских паспорта и поддельные документы на имя Hugo Landry Johns.

По информации Bloomberg и NBC со ссылкой на источники, целью операции была слежка именно за компанией Palantir, офис которой расположен в Пало-Альто.

На это, вероятно, указывают и фотографии, приложенные к заявлению о преступлении. Согласно анализу «Агентства», снимки были сделаны в кафе Verve на Университетской авеню, примерно в 150 метрах от офиса Palantir.

Компания разрабатывает технологии, которые используют Вооруженные силы Украины. В 2023 году генеральный директор Palantir Алекс Карп заявил, что её программное обеспечение обеспечивает значительную часть целеуказания украинской армии.

В то же время в материалах американского Минюста говорится, что кураторы Дью объясняли ему связь компании с поставками оружия Украине.

25-летний Игорь Дью родился в Петропавловске-Камчатском, свидетельствуют данные утечек. В детстве у него была фамилия Голоднюк. На нынешнюю фамилию мужчина сменил её не позднее ноября 2011 года. Об этом свидетельствуют данные о замене водительского удостоверения в связи с изменением фамилии.

Голоднюк учился в специальной школе для подростков с девиантным поведением. В июле 2014 года издание сообщало о его участии в массовом побеге из детского лагеря «Сокол».

Мать Дью рассказала «Би-би-си», что сын учился на юриста.

По данным утечек, в 2021–2022 годах он работал на «Автобазе» в селе Мильково, а в 2022 году — в компании «КамчатскСтройЭнергосервис». Также Дью был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере интернет-торговли и почтовых заказов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в феврале 2024 года его предпринимательская деятельность была прекращена.

В 2024 году Дью был признан банкротом.

Не позднее начала 2025 года он разместил резюме на сайте «Работа в России». Мужчина указал опыт работы в ООО «Устькамчатрыба» и искал должность подсобного рабочего. В резюме он также указал, что «готов к командировкам и к переобучению».

В июле 2025 года Дью опубликовал резюме на HeadHunter, где искал работу ассистентом или личным семейным водителем в Москве. Среди своих навыков он указал деловую переписку, организаторские способности и знание английского языка.

Об этом сообщают Bloomberg и NBC.

Напомним, в Великобритании 41-летнего офицера армии США, которого подозревают в шпионаже в пользу России, передали под стражу американским военным.

В Брюсселе, Бельгия, сотрудники Европейской комиссии и Европейского парламента проходят тренинги по контрразведке, в ходе которых моделируются способы получения конфиденциальных данных.

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