美国逮捕了一名俄罗斯公民伊戈尔·迪尤，他涉嫌试图对硅谷的科技公司Palantir进行间谍活动。 该男子曾跟踪该公司员工，拍摄他们的笔记本电脑，并收集员工住址等信息。

迪尤此前曾就读于一所专门收容行为问题青少年的学校，几年前改了姓氏，并于2024年在俄罗斯被宣告破产。 去年，他还曾在堪察加半岛寻找杂工工作，并在莫斯科应聘司机职位。

周三，美国司法部宣布已逮捕这名俄罗斯人。他被指控犯有合谋充当外国政府代理人、跨州骚扰以及文件欺诈等罪名。

据美国司法部称，迪尤的行为涉及对一家科技和国防公司员工的监视及信息收集。联邦调查局（FBI）的宣誓书中指出，其上线曾向该俄罗斯人说明：该公司向乌克兰供应武器。

案件主要情况：

非法入境美国。 据联邦调查局称，迪尤于6月7日抵达墨西哥，随后从那里非法越过美国边境。在此之前，他通过Telegram被招募，称将“在美国工作”。 据他本人所述，当被问及将为谁工作时，对方回答道：“为祖国。”

收集员工信息。 根据联络人的指示，迪尤在帕洛阿尔托公司办公室附近的一家咖啡馆内，拍摄了员工们的笔记本电脑。 此外，他还特意将自己开机的笔记本电脑留在附近，以便负责人能通过该设备收集员工设备中的数据。

跟踪员工住址。 随后，迪尤通过Telegram收到了四名员工的照片及其住址。他受命伪装成快递员，核实这些人是否居住在指定地址。

档案与地址。 在10月8日的搜查中，联邦调查局发现了一本记录着十个地址的笔记本。其中至少五个地址属于该公司员工。此外，执法人员还发现了关于三名员工的档案。

跟踪女员工。宣誓书中描述了9月3日发生的一起事件：迪尤驾驶汽车跟踪一名公司女员工约50公里。该女子察觉到被跟踪后报警。与执法人员交谈后，这名俄罗斯人更换了车辆和手机。

在对迪尤的搜查中，警方查获了1.8万美元、两台笔记本电脑、两部iPhone、两本俄罗斯护照以及以Hugo Landry Johns名义伪造的文件。

据彭博社和NBC援引消息人士报道，此次行动的目的是专门监视总部位于帕洛阿尔托的Palantir公司。

犯罪报告中附带的照片似乎也印证了这一点。据“该机构”分析，这些照片是在大学大道上的Verve咖啡馆拍摄的，距离Palantir办公室约150米。

该公司开发的技术被乌克兰武装部队所采用。2023年，Palantir首席执行官亚历克斯·卡普曾表示，该公司的软件为乌克兰军队的目标定位提供了重要支持。

与此同时，美国司法部的文件显示，迪尤的监管人员曾向他解释过该公司与向乌克兰供应武器之间的关联。

据泄露资料显示，25岁的伊戈尔·迪尤出生于彼得保罗夫斯克-堪察加斯克。 他童年时的姓氏是戈洛德纽克。该男子最迟于2011年11月将姓氏改为现名。因更改姓氏而办理驾驶证更换的手续记录可证明这一点。

戈洛德纽克曾就读于一所专门收容行为异常青少年的特殊学校。2014年7月，有媒体报道他参与了“索基尔”儿童营地的大规模集体逃跑事件。

迪尤的母亲向“BBC”透露，儿子曾攻读法律专业。

据泄露信息显示，2021至2022年间，他在米尔科沃村的“汽车基地”工作，2022年则在“堪察加建筑能源服务”公司任职。 此外，迪尤还曾以个体经营者身份注册，从事网络贸易和邮购业务。据“SPARK-Interfax”报道，2024年2月，其经营活动已被终止。

2024年，迪尤被宣告破产。

最迟在2025年初，他在“俄罗斯求职”网站上发布了简历。该男子在简历中注明了在“乌斯季堪察加渔业”有限责任公司的工作经历，并寻求辅助工人的职位。 他在简历中还表示“愿意出差并接受再培训”。

2025年7月，迪尤在HeadHunter上发布了简历，寻求在莫斯科担任助理或私人家庭司机的工作。在技能一栏中，他列出了商务信函撰写、组织能力以及英语能力。

彭博社和NBC对此进行了报道。

需要指出的是，在英国，一名涉嫌为俄罗斯从事间谍活动的41岁美国陆军军官已被移交美国军方羁押。

在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会和欧洲议会的员工正在接受反间谍培训，培训中模拟了获取机密数据的方法。

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