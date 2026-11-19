Правительство Латвии планирует принять декларацию о дерусификации, которая должна стать правовой основой для ограничения использования русского языка в публичном пространстве. Об этом RMF24 сообщает со ссылкой на портал Delfi.

Усиление позиций латышского языка

Инициатива включена в план работы правительства Латвии на период XV созыва Сейма. При подготовке декларации должны учесть рекомендации ученых, в частности историков и социолингвистов. Детали будущих норм пока не обнародованы.

Новые положения должны укрепить статус латышского как единственного государственного языка. Правительство, возглавляемое Андрисом Кулбергсом, также намерено расширить использование латышского языка в публичном и информационном пространстве, а также на рабочих местах.

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Предыдущие языковые ограничения

Власти Латвии уже последовательно сужали присутствие русского языка в публичной сфере. В 2024 году его законодательно убрали из меню банкоматов, а летом 2025 года запретили использовать в банковских приложениях.

В октябре латвийский Сейм принял закон, который фактически запрещает общественному вещателю LSM создавать контент на русском языке. Исключения предусмотрены для кризисных ситуаций, режима чрезвычайного положения и опровержения ложной информации, если это будет необходимо.

Согласно данным опроса 2022 года, почти 38% жителей Латвии назвали русский своим родным языком.

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