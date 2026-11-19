В встрече 19 ноября примут участие представители почти 40 стран, которые обсудят условия достижения прочного мира в Украине, дальнейшую помощь Киеву и гарантии безопасности в случае прекращения огня.

«Украина должна и впредь иметь возможность рассчитывать на совместную поддержку — политическую, финансовую и военную», — подчеркнули накануне в правительстве Германии в связи с проведением саммита.

Встреча под лозунгом «Вместе ради мира в Украине и европейской безопасности» пройдет в канцелярии федерального канцлера ФРГ. Ее организаторами выступают канцлер Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

По данным немецкого правительства, ожидается участие представителей 37 стран, а также руководства Европейского Союза и НАТО. Около 30 делегаций будут представлены на уровне глав государств или правительств.

Встреча начнётся с прибытия американской делегации в составе спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые проведут краткие переговоры с главой немецкого правительства. После этого канцлер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, Макроном и Бернемом. Предусмотрена отдельная беседа в формате E3 (Германия, Франция, Великобритания) с участием Украины.

Согласно предварительной программе, около 14:00 по местному времени начнут прибывать другие делегации, а в 14:40, как ожидается, начнётся пленарное заседание Коалиции желающих, в котором также примут участие Виткофф и Кушнер.

После этого запланирована совместная пресс-конференция лидеров Украины, Германии, Франции, Великобритании и двух американских представителей.

Одной из главных тем саммита станет координация дипломатических усилий по прекращению российской войны против Украины, в частности согласование дальнейших шагов после переговоров в Абу-Даби. Ожидается, что в ходе встречи европейские партнеры в очередной раз подчеркнут необходимость обеспечения непосредственного участия Европы в мирном процессе.

Особое внимание будет уделено дальнейшей военной и финансовой поддержке Украины, прежде всего укреплению противовоздушной обороны, помощи энергетической инфраструктуре в преддверии зимы и обеспечению финансовых потребностей Украины в 2027 году.

Также участники должны подтвердить готовность предоставить Украине надежные, юридически обязательные гарантии безопасности, которые должны вступить в силу после прекращения огня. Среди предусмотренных элементов — многонациональные силы для Украины (Multinational Force Ukraine), в частности для содействия восстановлению потенциала ВСУ. Соответствующие механизмы планируется тесно координировать с США.

Источник: Укринформ

Ранее Кушнер и Виткофф отправились в Берлин на переговоры с Зеленским и лидерами Европы.

До этого Кушнер анонсировал следующий раунд переговоров.

В Берлине соберутся почти 30 лидеров на саммит в поддержку Украины.

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