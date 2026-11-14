Кушнер анонсував наступний раунд переговорів

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США працюють над організацією прямих контактів між Росією та європейськими партнерами, а також формують порядок денний наступного тристороннього раунду переговорів. За словами Джареда Кушнера, під час консультацій зі сторонами з’явилися нові пропозиції, які можуть допомогти подолати наявні розбіжності.

За словами Кушнера, після тристоронніх зустрічей і розмов з Путіним та Зеленським він і спецпосланець Стів Віткофф продовжують тісні консультації з Росією, Україною та європейськими партнерами.

Зараз США зосереджені на прямій взаємодії Москви з Європою і підготовці порядку денного наступного раунду тристоронніх переговорів.

Кушнер повідомив, що під час обговорень з'явилися нові ідеї, які зараз вивчають. За його словами, частина з них може безпосередньо привести до проривів, а інші можуть стати основою нових пропозицій, які допоможуть зблизити позиції сторін.

Кушнер визнав, що в медіа з'являлися повідомлення про максималістські позиції обох сторін і жорстку політичну риторику.

«У наших приватних обговореннях обидві сторони розуміють, що для завершення цієї війни знадобляться практичні компроміси», — написав він.

Спецпосланець також наголосив, що команда США й надалі дотримуватиметься конфіденційності, необхідної для таких чутливих переговорів.

Нагадаємо, після переговорів із Путіним Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським.

Черговий раунд дипломатичних контактів щодо завершення війни в Україні не дав прориву. Після дводенних переговорів в Абу-Дабі спецпосланці президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Москві. Розмова тривала близько двох годин.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф за результатами зустрічі з володимиром путіним заявив про певний прогрес та висловив сподівання на оголошення про наступний раунд переговорів.

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