Stany Zjednoczone pracują nad zorganizowaniem bezpośrednich kontaktów między Rosją a partnerami europejskimi, a także opracowują porządek obrad kolejnej rundy rozmów trójstronnych. Według Jareda Kushnera podczas konsultacji ze stronami pojawiły się nowe propozycje, które mogą pomóc w przezwyciężeniu istniejących rozbieżności.

Jak powiedział Kushner, po trójstronnych spotkaniach i rozmowach z Putinem oraz Zełenskim on sam oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff kontynuują ścisłe konsultacje z Rosją, Ukrainą i partnerami europejskimi.

Obecnie Stany Zjednoczone koncentrują się na bezpośredniej współpracy Moskwy z Europą oraz na przygotowaniu porządku obrad kolejnej rundy rozmów trójstronnych.

Kushner poinformował, że podczas rozmów pojawiły się nowe pomysły, które są obecnie analizowane. Według niego część z nich może bezpośrednio doprowadzić do przełomów, a inne mogą stać się podstawą nowych propozycji, które pomogą zbliżyć stanowiska stron.

Kushner przyznał, że w mediach pojawiały się doniesienia o maksymalistycznych stanowiskach obu stron i ostrej retoryce politycznej.

„W naszych prywatnych rozmowach obie strony rozumieją, że zakończenie tej wojny będzie wymagało praktycznych kompromisów” – napisał.

Specjalny wysłannik podkreślił również, że zespół USA będzie nadal zachowywał poufność niezbędną w przypadku tak delikatnych negocjacji.

Przypomnijmy, że po rozmowach z Putinem Witkoff i Kushner spotkali się z Zełenskim.

Kolejna runda kontaktów dyplomatycznych dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie nie przyniosła przełomu. Po dwudniowych rozmowach w Abu Zabi wysłannicy specjalni prezydenta USA Stephen Witkoff i Jared Kushner spotkali się z Władimirem Putinem w Moskwie. Rozmowa trwała około dwóch godzin.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, podsumowując spotkanie z Władimirem Putinem, ogłosił pewien postęp i wyraził nadzieję na ogłoszenie kolejnej rundy rozmów.

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