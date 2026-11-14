库什纳宣布了下一轮谈判

美国正致力于促成俄罗斯与欧洲伙伴之间的直接接触，并制定下一轮三方谈判的议程。 据贾里德·库什纳称，在与各方磋商过程中，出现了一些新提议，这些提议可能有助于弥合现有的分歧。

库什纳表示，在三方会晤以及与普京和泽连斯基进行对话后，他与特使史蒂夫·维特科夫继续与俄罗斯、乌克兰及欧洲伙伴进行密切磋商。

目前，美国正致力于推动莫斯科与欧洲的直接对话，并筹备下一轮三方谈判的议程。

库什纳表示，在讨论过程中涌现出一些新思路，目前正在进行研究。据他称，其中部分思路可能直接带来突破，而另一些则可能成为新提案的基础，有助于拉近双方立场。

库什纳承认，媒体上曾出现过关于双方采取极端立场以及使用强硬政治言论的报道。

“在我们的私下讨论中，双方都明白，要结束这场战争，就需要做出务实的妥协，”他写道。

这位特使还强调，美国团队将继续恪守此类敏感谈判所必需的保密原则。

需要指出的是，在与普京会谈后，维特科夫和库什纳会见了泽连斯基。

关于结束乌克兰战争的最新一轮外交接触未能取得突破。 在阿布扎比进行为期两天的谈判后，美国总统特使史蒂芬·维特科夫和贾里德·库什纳在莫斯科会见了弗拉基米尔·普京。会谈持续了约两个小时。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫在与弗拉基米尔·普京会晤后表示，双方取得了一定进展，并希望能够宣布下一轮谈判的安排。

关注我们在