11月19日的会议将有近40个国家的代表参加，他们将讨论实现乌克兰持久和平的条件、向基辅提供进一步援助以及停火后的安全保障问题。

“乌克兰今后仍应能够获得政治、财政和军事方面的共同支持，”德国政府在峰会召开前夕强调道。

此次会议以“携手促进乌克兰和平与欧洲安全”为口号，将在德国联邦总理府举行。 峰会由德国总理弗里德里希·梅尔茨、法国总统埃马纽埃尔·马克龙和英国首相安迪·伯纳姆共同发起。

据德国政府消息，预计将有37个国家的代表以及欧盟和北约领导人出席。约30个代表团将由国家元首或政府首脑率领出席。

会议将以美国代表团的抵达拉开帷幕，该代表团由美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳组成，他们将与德国政府首脑进行简短会谈。 随后，德国总理将分别会见乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基、马克龙和伯纳姆。会议还计划举行一场由德国、法国、英国三方（E3）参与、乌克兰作为观察员的单独会谈。

根据初步日程安排，其他代表团将于当地时间14:00左右陆续抵达，预计14:40将开始自愿联盟全体会议，维特科夫和库什纳也将出席该会议。

随后，乌克兰、德国、法国、英国领导人以及两名美国代表将举行联合新闻发布会。

峰会的主要议题之一将是协调外交努力以结束俄罗斯对乌克兰的战争，特别是就阿布扎比谈判后的后续步骤达成一致。 预计在会议期间，欧洲伙伴将再次强调确保欧洲直接参与和平进程的必要性。

会议还将特别关注对乌克兰的进一步军事和财政支持，尤其是加强防空能力、在冬季来临前援助能源基础设施，以及满足乌克兰2027年的财政需求。

此外，与会各方还应重申愿意向乌克兰提供可靠且具有法律约束力的安全保障，这些保障应在停火后生效。 拟议措施包括为乌克兰组建多国部队（Multinational Force Ukraine），特别是为了协助恢复乌克兰武装部队的能力。相关机制计划与美国密切协调。

来源：乌克兰通讯社

此前，库什纳和维特科夫已前往柏林，与泽连斯基及欧洲各国领导人举行会谈。

在此之前，库什纳尔曾宣布将举行新一轮谈判。

近30位领导人将齐聚柏林，参加支持乌克兰的峰会。

关注我们在