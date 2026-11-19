Трамп заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня
19 ноября президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.
Заявление прозвучало на фоне переговоров между Вашингтоном и Пекином, для которых тайваньский вопрос остается одним из самых спорных. Китай считает остров частью своей территории и выступает против любых шагов, направленных на провозглашение его формальной независимости.
В то же время формулировка о неподдержке независимости Тайваня не означает автоматического отказа США от сотрудничества с островом. Вашингтон придерживается политики «одного Китая», поддерживает неофициальные отношения с Тайбэем и оказывает ему оборонную помощь.
Об этом сообщается со ссылкой на китайское государственное информационное агентство Синьхуа.
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Напомним, что Трамп начал переговоры с Си Цзиньпином и сделал заявление по поводу войны в Украине — Reuters.