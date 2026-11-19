Трамп заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню
19 листопада президент США Дональд Трамп під час переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Вашингтон не підтримує незалежність Тайваню.
Заява пролунала на тлі переговорів між Вашингтоном і Пекіном, для яких тайванське питання залишається одним із найбільш суперечливих. Китай вважає острів частиною своєї території та виступає проти будь-яких кроків, спрямованих на проголошення його формальної незалежності.
Водночас формулювання про непідтримку незалежності Тайваню не означає автоматичної відмови США від співпраці з островом. Вашингтон дотримується політики «одного Китаю», підтримує неофіційні відносини з Тайбеєм та надає йому оборонну допомогу.
Про це повідомляється із посиланням на китайське державне інформаційне агентство Xinhua.
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Нагадаємо, що Трамп розпочав переговори із Сі Цзіньпіном і зробив заяву щодо війни в Україні — Reuters.