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19 листопада президент США Дональд Трамп під час переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Вашингтон не підтримує незалежність Тайваню.

Заява пролунала на тлі переговорів між Вашингтоном і Пекіном, для яких тайванське питання залишається одним із найбільш суперечливих. Китай вважає острів частиною своєї території та виступає проти будь-яких кроків, спрямованих на проголошення його формальної незалежності.

Водночас формулювання про непідтримку незалежності Тайваню не означає автоматичної відмови США від співпраці з островом. Вашингтон дотримується політики «одного Китаю», підтримує неофіційні відносини з Тайбеєм та надає йому оборонну допомогу.

Про це повідомляється із посиланням на китайське державне інформаційне агентство Xinhua.

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Нагадаємо, що Трамп розпочав переговори із Сі Цзіньпіном і зробив заяву щодо війни в Україні — Reuters.

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