Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone nie popierają niepodległości Tajwanu
19 listopada prezydent USA Donald Trump podczas rozmów z przywódcą Chin Xi Jinpingiem oświadczył, że Waszyngton nie popiera niepodległości Tajwanu.
Oświadczenie to padło w kontekście rozmów między Waszyngtonem a Pekinem, w których kwestia Tajwanu pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych. Chiny uważają wyspę za część swojego terytorium i sprzeciwiają się wszelkim działaniom zmierzającym do ogłoszenia jej formalnej niepodległości.
Jednocześnie sformułowanie o braku poparcia dla niepodległości Tajwanu nie oznacza automatycznej rezygnacji USA ze współpracy z wyspą. Waszyngton przestrzega polityki „jednych Chin”, utrzymuje nieoficjalne stosunki z Tajpej i udziela mu pomocy w zakresie obronności.
Informację tę podaje chińska państwowa agencja informacyjna Xinhua.
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Przypomnijmy, że Trump rozpoczął rozmowy z Xi Jinpingiem i wygłosił oświadczenie w sprawie wojny na Ukrainie — Reuters.