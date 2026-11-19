19 listopada prezydent USA Donald Trump podczas rozmów z przywódcą Chin Xi Jinpingiem oświadczył, że Waszyngton nie popiera niepodległości Tajwanu.

Oświadczenie to padło w kontekście rozmów między Waszyngtonem a Pekinem, w których kwestia Tajwanu pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych. Chiny uważają wyspę za część swojego terytorium i sprzeciwiają się wszelkim działaniom zmierzającym do ogłoszenia jej formalnej niepodległości.

Jednocześnie sformułowanie o braku poparcia dla niepodległości Tajwanu nie oznacza automatycznej rezygnacji USA ze współpracy z wyspą. Waszyngton przestrzega polityki „jednych Chin”, utrzymuje nieoficjalne stosunki z Tajpej i udziela mu pomocy w zakresie obronności.

Informację tę podaje chińska państwowa agencja informacyjna Xinhua.

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Przypomnijmy, że Trump rozpoczął rozmowy z Xi Jinpingiem i wygłosił oświadczenie w sprawie wojny na Ukrainie — Reuters.

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