Formuła 1 i firma Lego ogłosiły rozpoczęcie wspólnego projektu mającego na celu stworzenie nowej kolekcji zestawów konstrukcyjnych. Po raz pierwszy w ramach tej kolekcji każdy kierowca „królewskich wyścigów” będzie miał swoją własną figurkę, a także zostaną zaprezentowane modele bolidów wszystkich 11 zespołów sezonu 2026.

„Od samego początku naszej współpracy Formuła 1 i Lego połączyły naszą wspólną pasję do innowacji, technologii i kreatywności, aby stworzyć nowe sposoby, dzięki którym fani w każdym wieku będą mogli cieszyć się tym sportem. Możliwość zobaczenia wszystkich 22 kierowców odtworzonych w postaci minifigurek Lego to doskonały przykład tego, co sprawia, że ta współpraca jest tak ekscytująca dla kibiców, na których czeka pierwszy wyścig Lego w Las Vegas, gdzie przygotowaliśmy kilka niespodzianek” – powiedziała dyrektor handlowa Formuły 1 Emily Prazer.

Informację tę podano z powołaniem się na Formułę 1.

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