Wielka Brytania ogłosiła przyznanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości 260 mln funtów szterlingów. Obejmuje on ponad 1000 dalekosiężnych dronów uderzeniowych, z których część jest w stanie pokonywać odległości ponad 1000 km i niszczyć cele, w tym obiekty wojskowe w głębokim tylu wroga.

Nowa pomoc ma zostać zaprezentowana przez brytyjskiego premiera Andy'ego Burnama podczas spotkania „Koalicji Chętnych” w Berlinie 19 listopada.

Drony do ataków na obiekty wojskowe w głębokim tylu.

Jak poinformował brytyjski rząd, Ukraina otrzyma bezzałogowe statki powietrzne zdolne do przenoszenia ciężkiego uzbrojenia i niszczenia celów jednym trafieniem.

Chodzi w szczególności o możliwość niszczenia zakładów rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego oraz innych uzasadnionych celów wojskowych położonych daleko od linii frontu.

Oprócz dronów bojowych Wielka Brytania wyprodukuje i przekaże Ukrainie drony morskie, rozpoznawcze oraz logistyczne.

Te ostatnie są przeznaczone do dostarczania niezbędnych ładunków na linię frontu, w szczególności krwi oraz sprzętu chłodniczego do przechowywania leków.

Ponad 80% środków z nowego pakietu planuje się przeznaczyć w Wielkiej Brytanii, w szczególności na zamówienia dla małych i średnich przedsiębiorstw w Walii, Irlandii Północnej i Szkocji.

Wielka Brytania dostarcza już Ukrainie dodatkowe pociski do obrony przeciwlotniczej

Brytyjski rząd poinformował również, że po październikowej wizycie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Londynie rozpoczęto dostawy dodatkowych rakiet wielozadaniowych LMM.

Są one wykorzystywane między innymi do zwalczania dronów odrzutowych, którymi Rosja atakuje ukraińskie miasta i infrastrukturę.

Według szacunków strony brytyjskiej, dzięki tym dostawom oraz wsparciu innych partnerów Ukraina zestrzeliwa obecnie około 70% dronów odrzutowych, podczas gdy na początku września wskaźnik ten wynosił około 30%.

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham podkreślił, że rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną nie zmuszają sojuszników do rezygnacji ze wsparcia dla Ukrainy.

„Pozostawiając miliony Ukraińców bez ogrzewania w mrozie, Putin nie wygra tej wojny. To tylko wzmocni naszą determinację, by wspierać Ukrainę” – oświadczył.

Brytyjskie firmy uzyskają dostęp do ukraińskich technologii wojskowych

Osobno rząd brytyjski ogłosił, że 12 brytyjskich firm z sektora obronnego uzyskało dostęp do ukraińskiej platformy Avengers AI Labs.

Stało się to wynikiem porozumienia między przywódcami obu państw, osiągniętego w sierpniu.

Platforma wykorzystuje rzeczywiste dane z pola walki, zebrane przez tysiące kamer dziennych i czujników podczerwieni, do szkolenia modeli sztucznej inteligencji.

O udział w programie ubiegało się 92 przedsiębiorstw. W wyniku selekcji dostęp do danych uzyskało 12 brytyjskich przedsiębiorstw z sektora obronnego.

Informacja ta znajduje się w komunikacie prasowym rządu Wielkiej Brytanii.



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