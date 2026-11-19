Dzisiaj, 19 listopada, na platformie Netflix odbędzie się premiera dramatu kryminalnego „Altruiści”, którego fabuła opiera się na głośnym skandalu finansowym związanym ze znaną giełdą kryptowalut. W serialu w rolach głównych wystąpili Julia Garner i Anthony Boyle, a wśród producentów znaleźli się byli prezydent i pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, Barack i Michelle Obama.

Historia i fabuła serialu „Altruiści”

Data premiery: 19 listopada 2026 r.

Platforma: Netflix

Gatunek: dramat kryminalny, thriller biograficzny

W rolach głównych: Julia Garner, Anthony Boyle, Alex Lother, Karan Soni, Matt Rife, Madison Hu, Eugene Young, Naomi Okada, Paul Reiser, Robin Weigert.

Akcja serialu skupia się na historii błyskawicznego rozwoju giełdy kryptowalut FTX, którą Sam Bankman-Fried założył w 2019 roku. W krótkim czasie firma odniosła sukces na rynku kryptowalut, pozyskała inwestycje warte miliardy i nawiązała współpracę z celebrytami. Jednocześnie jej założyciel stał się jednym z najbardziej znanych miliarderów branży technologicznej.

Bankman-Fried deklarował wszystkim, że dąży do zarabiania dużych pieniędzy, aby później przeznaczyć je na cele charytatywne. Ta idea stała się podstawą tytułu serialu „Altruiści”. Jednocześnie wypowiedzi bohatera miały swoje konsekwencje. Osobną linię fabularną otrzymali bohaterowie Bankmana-Frida i Caroline Allison. Byli oni nie tylko partnerami biznesowymi, ale przez pewien czas również byli w związku.





Serial pokaże również upadek firmy FTX, do którego doszło jesienią 2022 roku. Poruszone zostaną również wydarzenia z 2023 roku, kiedy to sąd przysięgłych uznał Bankmana-Frida za winnego oszustwa i zmowy. W 2024 roku został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Caroline Ellison, która współpracowała z organami śledczymi, otrzymała wyrok dwóch lat pozbawienia wolności. Jednocześnie twórcy serialu ujawnili osobiste i romantyczne relacje bohaterów.

Twórcy i data premiery

Do zespołu producentów wykonawczych dołączyli były prezydent USA Barack Obama i jego żona Michelle Obama. Serial powstał przy udziale ich firmy producenckiej Higher Ground Productions, która wcześniej współpracowała z Netflixem przy filmie „Zostaw świat za sobą” oraz przy projektach dokumentalnych.

Showrunnerami serialu „Altruiści” zostali Graham Moore i Jacqueline Hoyt. Graham Moore znany jest z pracy nad filmem „Krawiec”, a za scenariusz do filmu „Gra w naśladowanie” otrzymał Oscara. Jacqueline Goite pracowała przy serialach „Pozostawieni”, „Podziemna kolej” oraz „Dietland”.

Premiera serialu „Altruiści” odbędzie się 19 listopada 2026 roku na platformie Netflix. Pierwszy sezon będzie składał się z ośmiu odcinków. Wszystkie odcinki będą dostępne jednocześnie w dniu premiery.

Główni aktorzy serialu „Altruiści”

Julia Garner

Amerykańska aktorka Julia Garner wcieli się w rolę Caroline Allison, szefowej firmy Alameda Research i partnerki Sama Bankmana-Frida. Największą popularność przyniosła jej rola w serialu kryminalnym „Ozark”, za którą trzykrotnie otrzymała nagrodę „Emmy”.

Anthony Boyle

Brytyjski aktor Anthony Boyle wcieli się w postać założyciela giełdy kryptowalut FTX, Sama Bankmana-Frida. Znany jest z ról w serialach „Władcy powietrza”, „Poszukiwania” oraz „Nie mów nic”. Wystąpił również w historycznym dramacie Netflixa „Dom Guinnessów”.

Alex Lawther

Alex Lawther wcieli się w rolę współdyrektora Alameda Research, Sama Trabucco. Wystąpił w filmie „Koniec tego pieprzonego świata” oraz w serialu „Czarne lustro”.

Karan Sonni

Indyjsko-amerykański aktor Karan Soni wcieli się w rolę dyrektora ds. inżynierii w FTX, Nishada Singha. Znany jest z roli Dopindera w serii „Deadpool”.

Matt Rife

Amerykański komik i aktor Matt Rife wcieli się w rolę dyrektora FTX Digital Markets, Ryana Salame. Rife znany jest ze swoich występów stand-upowych i projektów komediowych.

Eugene Young

Eugene Young wcieli się w rolę współzałożyciela FTX i dyrektora technicznego firmy, Gary'ego Wana. Wystąpił w serialu „Wiceprezydent”.

Paul Reiser

Amerykański aktor i komik Paul Reiser wcieli się w rolę ojca Sama Bankmana-Frida, Joe Bankmana. Znany jest z seriali „Zakochany w tobie” oraz „Metoda Kominskiego”.

Robin Weigert

Amerykańska aktorka Robin Weigert wcieli się w rolę matki Sama Bankmana-Frida, Barbary Fried. Znana jest z seriali „Deadwood”, „Wielkie małe kłamstwa” oraz „Anatomia pasji”.

Czytaj nas na