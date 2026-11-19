Wybór miasta na południu Chin wiąże się nie tylko z ambicjami gospodarczymi Pekinu, ale także z osobistą historią przywódcy ChRL, Xi Jinpinga. To właśnie tam odbywa się szczyt APEC oraz trójstronne spotkanie Xi, prezydenta USA Donalda Trumpa i Władimira Putina.

Jak pisze agencja Reuters, szczyt APEC stał się dla Shenzhen swego rodzaju dyplomatycznym debiutem. Jeszcze w 1980 roku było to półwiejskie zaplecze, które ówczesny przywódca ChRL Deng Xiaoping ogłosił jedną z pierwszych specjalnych stref ekonomicznych.

Dzisiaj miasto to przekształciło się w chińską „Dolinę Krzemową”, gdzie znajdują się siedziby takich gigantów jak BYD, Huawei i Tencent, a na ulicach jeżdżą bezzałogowe taksówki i drony dostarczające kawę.

Według starszego analityka Economist Intelligence Unit, Chima Li, wybór lokalizacji wynika z przyczyn wewnętrznych i międzynarodowych:

Demonstracja rozwoju. Shenzhen należy do regionu Wielkiej Zatoki (wraz z Hongkongiem i Makau), który Pekin przekształca w globalne centrum innowacji. Szczyt stanowi dla Chin platformę do zaprezentowania własnej wizji handlu i technologii.

Odporność. Organizacja wydarzenia w tym miejscu podkreśla odporność miasta na niestabilność geopolityczną.

Osobiste powiązania Xi Jinpinga i willa Kailin

Według danych agencji Bloomberg miejsce trójstronnych rozmów Trumpa, Putina i Xi — willa wypoczynkowa Kailin (Yulin) — ma głębokie znaczenie symboliczne dla rodziny przywódcy ChRL.

W swoim czasie ojciec obecnego przywódcy Chin – Xi Zhongxun – przechodził tu rehabilitację po walce z rakiem. Później mieszkał w Shenzhen przez ponad dziesięć lat.

W 2006 roku ta sama willa gościła byłego przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Ira podczas jego nieoficjalnej wizyty.

Przemawiając na szczycie, Xi Jinping wspomniał, że po raz pierwszy przyjechał do Shenzhen w 1978 roku, kiedy miasto to było „niczym więcej niż wioską rybacką”. Nie sprecyzował jednak, że jego ojciec stał wówczas na czele prowincji Guangdong, do której należy to miasto.

Źródła: Reuters, Bloomberg

Prezydent Xi Jinping i prezydent Trump spotkali się w Shenzhen.

Trump rozpoczął rozmowy z Xi Jinpingiem i wygłosił oświadczenie w sprawie wojny na Ukrainie.

Wideo: Trump po raz pierwszy publicznie nazwał Putina przyjacielem i spóźnił się na spotkanie z Xi Jinpingiem.

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