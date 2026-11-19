Okazało się, dlaczego Chiny wybrały Shenzhen na miejsce szczytu z udziałem Trumpa i Putina
Wybór miasta na południu Chin wiąże się nie tylko z ambicjami gospodarczymi Pekinu, ale także z osobistą historią przywódcy ChRL, Xi Jinpinga. To właśnie tam odbywa się szczyt APEC oraz trójstronne spotkanie Xi, prezydenta USA Donalda Trumpa i Władimira Putina.
Jak pisze agencja Reuters, szczyt APEC stał się dla Shenzhen swego rodzaju dyplomatycznym debiutem. Jeszcze w 1980 roku było to półwiejskie zaplecze, które ówczesny przywódca ChRL Deng Xiaoping ogłosił jedną z pierwszych specjalnych stref ekonomicznych.
Dzisiaj miasto to przekształciło się w chińską „Dolinę Krzemową”, gdzie znajdują się siedziby takich gigantów jak BYD, Huawei i Tencent, a na ulicach jeżdżą bezzałogowe taksówki i drony dostarczające kawę.
Według starszego analityka Economist Intelligence Unit, Chima Li, wybór lokalizacji wynika z przyczyn wewnętrznych i międzynarodowych:
Demonstracja rozwoju. Shenzhen należy do regionu Wielkiej Zatoki (wraz z Hongkongiem i Makau), który Pekin przekształca w globalne centrum innowacji. Szczyt stanowi dla Chin platformę do zaprezentowania własnej wizji handlu i technologii.
Odporność. Organizacja wydarzenia w tym miejscu podkreśla odporność miasta na niestabilność geopolityczną.
Osobiste powiązania Xi Jinpinga i willa Kailin
Według danych agencji Bloomberg miejsce trójstronnych rozmów Trumpa, Putina i Xi — willa wypoczynkowa Kailin (Yulin) — ma głębokie znaczenie symboliczne dla rodziny przywódcy ChRL.
W swoim czasie ojciec obecnego przywódcy Chin – Xi Zhongxun – przechodził tu rehabilitację po walce z rakiem. Później mieszkał w Shenzhen przez ponad dziesięć lat.
W 2006 roku ta sama willa gościła byłego przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Ira podczas jego nieoficjalnej wizyty.
Przemawiając na szczycie, Xi Jinping wspomniał, że po raz pierwszy przyjechał do Shenzhen w 1978 roku, kiedy miasto to było „niczym więcej niż wioską rybacką”. Nie sprecyzował jednak, że jego ojciec stał wówczas na czele prowincji Guangdong, do której należy to miasto.
Prezydent Xi Jinping i prezydent Trump spotkali się w Shenzhen.
Trump rozpoczął rozmowy z Xi Jinpingiem i wygłosił oświadczenie w sprawie wojny na Ukrainie.
Wideo: Trump po raz pierwszy publicznie nazwał Putina przyjacielem i spóźnił się na spotkanie z Xi Jinpingiem.