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Вибір міста на півдні Китаю пов’язаний не лише з економічними амбіціями Пекіна, а й з особистою історією лідера КНР Сі Цзіньпіна. Саме там проходять саміт АТЕС і тристороння зустріч Сі, президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Як пише Reuters, для Шеньчженя саміт АТЕС став своєрідним дипломатичним дебютом. Ще у 1980 році це була напівсільська глибинка, яку тодішній лідер КНР Ден Сяопін оголосив однією з перших спеціальних економічних зон.

Сьогодні ж місто перетворилося на китайську «Кремнієву долину» зі штаб-квартирами таких гігантів, як BYD, Huawei та Tencent, безпілотними таксі та доставкою кави дронами.

За словами старшого аналітика Economist Intelligence Unit Чима Лі, вибір локації має внутрішні та міжнародні причини:

Демонстрація розвитку. Шеньчжень входить до регіону Великої затоки (разом із Гонконгом і Макао), який Пекін перетворює на глобальний центр інновацій. Саміт дає Китаю платформу для показу власного бачення торгівлі та технологій.

Стійкість. Проведення заходу тут підкреслює стійкість міста до геополітичної нестабільності.

Особистий зв'язок Сі Цзіньпіна та вілла Кайлін

За даними Bloomberg, місце проведення тристоронніх переговорів Трампа, Путіна та Сі — курортна вілла Кайлін (Юйлінь) — має глибокий символізм для родини очільника КНР.

Свого часу тут проходив реабілітацію після боротьби з раком батько чинного лідера Китаю — Сі Чжунсюнь. Пізніше він прожив у Шеньчжені понад десять років.

У 2006 році ця ж вілла приймала колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра під час його неофіційного візиту.

Виступаючи на саміті, Сі Цзіньпін згадав, що вперше приїхав у Шеньчжень у 1978 році, коли той був «не більше ніж рибальським селом». Водночас він не уточнив, що його батько на той момент очолював провінцію Гуандун, до якої входить місто.

Джерела: Reuters, Bloomberg

Президент Сі Цзіньпін та президент Трамп зустрілися в Шеньчжені.

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