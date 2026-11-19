选择中国南部的这座城市，不仅与北京的经济雄心有关，也与中国国家主席习近平的个人经历息息相关。 亚太经合组织（APEC）峰会以及习近平、美国总统唐纳德·特朗普和弗拉基米尔·普京的三方会晤正是在那里举行的。

据路透社报道，对于深圳而言，亚太经合组织峰会堪称一场独特的外交首秀。早在1980年，这里还是一片半农村的偏远地区，时任中国领导人邓小平将其宣布为首批经济特区之一。

如今，这座城市已蜕变为中国的“硅谷”，比亚迪、华为和腾讯等巨头在此设立总部，无人驾驶出租车和无人机送咖啡服务随处可见。

据《经济学人》智库高级分析师李奇马（Chima Li）称，选址决策既有国内因素，也有国际因素：

展示发展成果。深圳隶属于大湾区（与香港、澳门共同组成），北京正将该地区打造为全球创新中心。此次峰会为中国提供了一个展示其贸易与技术愿景的平台。

韧性。在此举办活动凸显了该市面对地缘政治动荡的韧性。

习近平与凯琳别墅的个人渊源

据彭博社报道，特朗普、普京和习近平举行三方会谈的地点——凯琳（玉林）度假别墅——对中国国家主席的家族具有深远的象征意义。

中国现任领导人的父亲习仲勋，当年曾在此接受抗癌治疗后的康复疗养。此后，他在深圳生活了十多年。

2006年，朝鲜前领导人金正日进行非正式访问期间，曾下榻于这座别墅。

习近平在峰会上发言时提到，他1978年首次来到深圳时，这里“还只是一个渔村”。 不过，他并未说明当时他的父亲正担任包括深圳在内的广东省的省长。

来源：路透社、彭博社

习近平主席与特朗普总统在深圳会晤。

特朗普与习近平展开会谈，并就乌克兰战争发表声明。

视频：特朗普首次公开称普京为朋友，并迟到了与习近平的会晤。

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